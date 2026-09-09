¿Quién es Jeanette Dousdebes Rubio, la esposa de Marco Rubio?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, se encuentran realizando una gira por América Latina; y ambos se reunieron con el presidente y la primera dama de Colombia.
Marco Rubio destacó que su visita a Colombia fue productiva, pues durante la reunión que sostuvieron el pasado 8 de septiembre fortalecieron la relación que existe entre ambos países; además, agradeció la hospitalidad con la que él y su esposa fueron recibidos.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos compartió una breve publicación, en la que precisó que Jeanette Dousdebes Rubio y Lucía Pineda hablaron “sobre los esfuerzos de recuperación en curso tras el devastador terremoto”.
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¿Quién es Jeanette Dousdebes Rubio?
Jeanette Christina Dousdebes Rubio nació el 5 de diciembre de 1973 en Miami, Florida, Estados Unidos; pertenece al partido Republicano, y actualmente tiene 52 años de edad.
Jeanette Christina Dousdebes Rubio habla español, pues pese a que ella nació y creció en Estados Unidos, su vida se desarrolló dentro de una familia de origen colombiano, ya que sus padres son inmigrantes de dicho país.
Dousdebes Rubio tiene cuatro hermanas y dos hermanos, sus padres se divorciaron cuando ella tenía entre 4 y 5 años de edad, y su madre se volvió a casar, por lo que fue su madre quien crió y sacó adelante a todos con un negocio de importación y exportación; de acuerdo con una entrevista que dio a la revista Flamingo en 2016.
Jeanette Dousdebes Rubio estudió en la universidad de Miami Dade y cursó diseño de moda en el International Fine Arts College; sin embargo, debido a que se dedicó a ser madre de cuatro hijos, no concluyó sus estudios.
Marco Rubio y Jeanette Dousdebes se conocieron en una fiesta de su lugar de residencia cuando ella tenía 17 años y él 19, pero su historia de amor comenzó cuando ella era animadora del equipo de fútbol americano Miami Dolphins.
Ella y Marco Rubio mantienen una relación bastante sólida, pues están juntos desde hace casi 28 años, por loo que se les ha visto juntos como una gran familia tradicional.
Jeanette Dousdebes y Marco Rubio se casaron el 27 de octubre de 1998, y tienen cuatro hijos: Amanda, de 25 años aproximadamente; Daniella, de 23 años aproximadamente; Anthony, de 20 años aproximadamente; y Dominick, de 18 años aproximadamente.
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