¿Quién es Jeanette Dousdebes Rubio, la esposa de Marco Rubio?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, se encuentran realizando una gira por América Latina; y ambos se reunieron con el presidente y la primera dama de Colombia.

Marco Rubio destacó que su visita a Colombia fue productiva, pues durante la reunión que sostuvieron el pasado 8 de septiembre fortalecieron la relación que existe entre ambos países; además, agradeció la hospitalidad con la que él y su esposa fueron recibidos.

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos compartió una breve publicación, en la que precisó que Jeanette Dousdebes Rubio y Lucía Pineda hablaron “sobre los esfuerzos de recuperación en curso tras el devastador terremoto”.

Today, Mrs. Rubio met with the First Lady of Colombia Ana Lucía Pineda in Barranquilla, Colombia to discuss the ongoing recovery efforts from the devastating earthquake. pic.twitter.com/X8JJQ2KoOU — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

¿Quién es Jeanette Dousdebes Rubio?

Jeanette Christina Dousdebes Rubio nació el 5 de diciembre de 1973 en Miami, Florida, Estados Unidos; pertenece al partido Republicano, y actualmente tiene 52 años de edad.

Jeanette Christina Dousdebes Rubio habla español, pues pese a que ella nació y creció en Estados Unidos, su vida se desarrolló dentro de una familia de origen colombiano, ya que sus padres son inmigrantes de dicho país.

Dousdebes Rubio tiene cuatro hermanas y dos hermanos, sus padres se divorciaron cuando ella tenía entre 4 y 5 años de edad, y su madre se volvió a casar, por lo que fue su madre quien crió y sacó adelante a todos con un negocio de importación y exportación; de acuerdo con una entrevista que dio a la revista Flamingo en 2016.

Jeanette Dousdebes Rubio estudió en la universidad de Miami Dade y cursó diseño de moda en el International Fine Arts College; sin embargo, debido a que se dedicó a ser madre de cuatro hijos, no concluyó sus estudios.

Marco Rubio y Jeanette Dousdebes se conocieron en una fiesta de su lugar de residencia cuando ella tenía 17 años y él 19, pero su historia de amor comenzó cuando ella era animadora del equipo de fútbol americano Miami Dolphins.

Ella y Marco Rubio mantienen una relación bastante sólida, pues están juntos desde hace casi 28 años, por loo que se les ha visto juntos como una gran familia tradicional.

Jeanette Dousdebes y Marco Rubio se casaron el 27 de octubre de 1998, y tienen cuatro hijos: Amanda, de 25 años aproximadamente; Daniella, de 23 años aproximadamente; Anthony, de 20 años aproximadamente; y Dominick, de 18 años aproximadamente.

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