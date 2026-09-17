¿De qué murió Andrés Blanco, especialista en ciber seguridad y hacking argentino?

Recientemente el especialista en ciber seguridad y hacking argentino, Andrés Blanco, perdió la vida a los 44 años de edad; sus amigos e investigadores del medio lo recuerdan en redes sociales con emotivos mensajes de despedida.

El conocido bajo el usuario 6e726d perdió la vida recientemente, y la noticia fue confirmada por medio de redes sociales por diversas personas que compartieron experiencias con él.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre la causa de muerte de quien ha sido un referente dentro del mundo online y las conferencias de hackers y ciberseguridad.

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“Hoy despedimos con mucha tristeza a un gran amigo de la comunidad de Ekoparty. Andrés Blanco @6e726d fue hacker, amigo y mentor para muchas personas que hoy lo despiden y recuerdan. Gracias por tanto, Andrés, Memento mori” se lee en la publicación de Ekoparty, la conferencia de hacking en Latinoamércia.

Hoy despedimos con mucha tristeza a un gran amigo de la comunidad de Ekoparty.



Andrés Blanco @6e726d fue hacker, amigo y mentor para muchas personas que hoy lo despiden y recuerdan.



Gracias por tanto, Andrés.

Memento mori. pic.twitter.com/MOnWAgdoZ7 — Ekoparty | Hacking everything (@ekoparty) September 16, 2026

Recuerdan a Andrés Blanco en redes

Entre los mensajes publicados en redes sociales para recordar el trabajo de Andrés Blanco se encuentra el de Federico Kirschbaum, quien dijo que hay personas a las que calificar como “grande” les queda chico, pues “tenía un corazón abierto, con ganas de enseñar, acompañar y por sobre todo ayudarte a ser tu mejor versión”.

Ezequiel Gutesman fue otra de las personas que se unió a las despedidas, pues de acuerdo con el medio Clarín este les aseguró que la comunidad “perdió un hacker con todas las letras, de los que la curiosidad y la capacidad hacen que quienes lo rodean crezcan y aprendan con él”.

El mismo medo compartió que Joel Noguera y Florencia Ortelli aseveraron que Alejandro les enseñó a defenderse, la puntualidad y a perder muchos miedos: “Confiaste en nosotros y en lo que éramos capaces, tanto en lo personal como en lo profesional”.

Andrés Blanco fue entrevistado por Ekoparty en 2023 para “Lado B”, y luego de ser presentado como un amigo de la casa, agradeció la invitación a la conferencia y dijo que se sentía contento de estar en la Ekoparty, pues siempre se encuentra con amigos.

En esta entrevista compartieron una dinámica con Andrés Blanco para identificar objetos que fueron captados en fotografías tomadas en espacios públicos por distintas personas, con la finaidad de saber si son antenas o algún artefacto distinto.

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