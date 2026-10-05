Peste neumónica rusa: ¿Cuáles son los SÍNTOMAS de la enfermedad que tiene en alerta a Europa?

Foto: La Razón (con material de Reuters / Canva+)

¿Qué sabemos y cuáles son los SÍNTOMAS de la peste pulmonar rusa?

Autoridades de Rusia detectaron un posible brote de una enfermedad que encendió las alertas, y por la que, incluso, Estados Unidos está monitoreando. Se trata de una peste neumónica grave, conocida coloquialmente como “peste pulmonar rusa”. Pero ¿qué es y cuáles son los síntomas?

La alarma internacional por esta enfermedad surgió después del fallecimiento de una mujer de 28 años en un hospital de Shelekhov a causa de un cuadro grave de neumonía. Después de esto, el gobernador de la ciudad cercana de Irkutsk, Igor Kobzev, convocó a una reunión de emergencia por la “sospecha de un caso de contagio con una infección altamente peligrosa” y activó un plan de contingencia.

BREAKING:



5 hospitals have been closed for quarantines in Siberia due to a possible plague outbreak.



The 28-year-old lab technician Darya Shipilova, died yesterday after breaking a test tube with live Yersinia pestis the Irkutsk Anti-Plague Institute on September 25th while… pic.twitter.com/N6tKLRyAJ5 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 4, 2026

Se pusieron en cuarentena varios hospitales de Irkutsk y Shelekhov (al menos cuatro o cinco) y se mantienen bajo vigilancia cerca de 200 contactos de la fallecida.

Pero, ¿qué es esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y por qué es tan grave?

Síntomas de la peste neumónica rusa; ¿es mortal?

El gobernador de Irkutsk consideró a esta enfermedad como una “infección altamente peligrosa”, pero ¿por qué?

En apariencia, se trata de una neumonía como cualquier otra. No obstante, lo que la diferencia de un cuadro común de esta enfermedad respiratoria es la rapidez con la que avanza el cuadro de contagio y su severidad.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits.



The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics.



The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city… pic.twitter.com/HcmTibPR9P — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

La peste neumónica es una infección grave del tejido pulmonar provocada por Yersinia pestis. Es la forma más virulenta y contagiosa de la peste, porque puede pasar de persona a persona mediante gotículas respiratorias, que se emiten al toser, estornudar o hablar muy cerca.

Los síntomas generales iniciales suelen aparecer entre uno a tres días tras la exposición (o, a veces, en menos de 24 horas) e incluyen:

Fiebre alta repentina

Escalofríos

Dolor de cabeza intenso

Debilidad extrema, cansancio, dolores musculares y corporales

Malestar general, a veces con náuseas, vómitos y diarrea

Cuando la infección llega a los pulmones (es decir, evoluciona a peste neumónica) se añaden:

Tos, inicialmente seca y luego productiva

Esputo (flemas) acuoso o con sangre (hemoptisis)

Dolor agudo en el pecho

Dificultad para respirar (disnea), que puede progresar rápidamente a insuficiencia respiratoria

Respiración irregular o muy trabajosa

Sin tratamiento antibiótico temprano, el cuadro puede agravarse en 2–4 días y llevar a shock y muerte; algunas fuentes indican que puede ser mortal en 18–24 horas desde el inicio de los síntomas si no se trata.

La infección con Yersinia pestis es tratable con antibióticos dentro de las primeras 24 horas. Asimismo, los contactos cercanos de un caso sospechoso pueden recibir profilaxis antibiótica y vigilancia médica.

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