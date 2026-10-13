Six Flags cierra nueve montañas rusas tras muerte de un hombre en Georgia

Entrada de Six Flags en Georgia; al fondo, una montaña rusa.

La cadena de parques de diversiones Six Flags cerró nueve montañas rusas en Estados Unidos y Canadá como una medida de “extrema precaución” tras la muerte ayer de un hombre en la atracción “Goliath”, ubicada en el parque en Georgia.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Six Flags expresó su pesar por el accidente y aseguró que brinda apoyo a las personas afectadas.

🎢 Un incidente registrado en Six Flags, Georgia, dejó una persona sin vida y varias lesionadas. Los hechos habrían ocurrido en la montaña rusa Goliath, aunque la policía aún no ha proporcionado detalles sobre lo sucedidohttps://t.co/dAt41RTKC3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2026

Como parte de las responsabilidades ante estos hechos, la empresa anunció el cierre de nueve montañas rusas distribuidas en seis parques de Norteamérica.

Lo anterior como una medida por “extrema precaución”, dijo un vocero de Six Flags Entertainment Corporation a medios internacionales.

Las atracciones cerradas son:

“Raging Bull” : Six Flags Great America, Gurnee, Illinois

“Goliath” : Six Flags Magic Mountain, Valencia, California

“Nitro” : Six Flags Great Adventure, Jackson Township, Nueva Jersey

“Leviathan” y “Behemoth” : Canada’s Wonderland, Vaughan, Ontario, Canadá

“Fury 325” y “ Thunder Striker” : Carowinds, Charlotte, Carolina del Norte

“Orion” y “Diamondback”: Kings Island, Ohio

Montaña rusa en Six Flags en Georgia. ı Foto: The Associated Press

Las atracciones cerradas son similares a la involucrada en el accidente. Sin embargo, no se especificó si entre ellas comparten características técnicas, o si se detectaron fallas en algunas de ellas.

La compañía señaló que sus trabajadores y las autoridades locales respondieron inmediatamente al incidente y que está colaborando con la investigación.

Cierre temporal de nueve parques se suma a clausura de montaña ‘X2’ por múltiples incidentes

El cierre temporal de estos nueve parques se suma al anterior cierre permanente de la montaña rusa “X2” ubicada en Six Flags Magic Mountain, en California, por múltiples incidentes relacionados con lesiones.

"X2", icónica montaña rusa de Six Flags en California, fue cerrada tras múltiples denuncias. ı Foto: Wikimedia

“X2” fue cerrada permanentemente en septiembre de 2026 después de varios reportes de lesiones graves, incluidas denuncias de daños cerebrales y demandas de visitantes.

La atracción, fundada en 2002, era una montaña rusa de gran tamaño que contaba con asientos laterales que giraban 360 grados hacia adelante y hacia atrás mientras los pies de los usuarios quedaban suspendidos en el aire.

Brian Oerding, presidente del parque, señaló que “X2” superaba regularmente numerosas pruebas de seguridad , pero que consideró apropiado cerrarla.

La atracción ya había sido suspendida temporalmente en julio de este año, después de varios reportes de lesiones cerebrales ocurridos en un periodo cercano.

Identifican a hombre que murió en “Goliath”

En tanto, la víctima del accidente en la montaña rusa “Goliath” ya fue identificada: se trata de Hassan Jihan Ibn Kariem, un hombre de 42 años residente de Atlanta.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la víctima salió expulsada de la atracción y golpeó a otros pasajeros durante la caída, antes de aterrizar debajo de la montaña rusa. Varias personas más resultaron lesionadas, aunque aún no se ha informado el estado de salud de los heridos.

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