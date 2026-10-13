EU sanciona por vínculos con Cártel del Noreste a 11 empresas y 4 personas, entre ellas 2 empresarios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN) a 11 empresas y cuatro personas, entre ellas empresarios constructores.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro recordó que el Cártel del Noreste está considerado Organización Terrorista Extranjera y, en este sentido, impuso sanciones contra las personas:
- Gamaliel Garza Garcia – Empresario y asociado de CDN, involucrado en carreras de caballos y construcción.
- Gamaliel Garza Elias – Hijo de Gamaliel Garza Garcia, involucrado en las operaciones diarias de CEGESA.
- Pablo Cesar Guajardo Alvarez – Conocido como “Takia”, jefe de plaza de CDN en Nuevo Laredo.
- Francisco Javier Inzunza Partida – Despachador de Tamex involucrado en el transporte de narcóticos.
Y contra las empresas:
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- Club La Molienda (racetrack, restaurante y bar en Nuevo Laredo).
- Construcciones y Edificaciones Garza Elias S.A. de C.V. (CEGESA) – Empresa de construcción.
- Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) – Empresa de suministro de materiales.
- Cuadra San Dibanh – Establo de caballos Quarter Horse en Anahuac, Nuevo León.
- Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
- Distribuidora de Gas Economico, S.A. de C.V.
- Gas Energia Confiable, S.A. de C.V.
- Propane Trading Group, S.A. de C.V.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
- Tamex Leasing / Tamex Logistics – Empresa de trucking involucrada en narcotráfico.
Información en desarrollo…
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