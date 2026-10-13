EU sanciona por vínculos con Cártel del Noreste a 11 empresas y 4 personas, entre ellas 2 empresarios

Imagen de archivo. Un sello de bronce del Departamento del Tesoro se exhibe en el edificio del Tesoro de EU en Washington.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN) a 11 empresas y cuatro personas, entre ellas empresarios constructores.

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro recordó que el Cártel del Noreste está considerado Organización Terrorista Extranjera y, en este sentido, impuso sanciones contra las personas:

Gamaliel Garza Garcia – Empresario y asociado de CDN, involucrado en carreras de caballos y construcción.

Gamaliel Garza Elias – Hijo de Gamaliel Garza Garcia, involucrado en las operaciones diarias de CEGESA.

Pablo Cesar Guajardo Alvarez – Conocido como “Takia”, jefe de plaza de CDN en Nuevo Laredo.

Francisco Javier Inzunza Partida – Despachador de Tamex involucrado en el transporte de narcóticos.

Y contra las empresas:

Club La Molienda (racetrack, restaurante y bar en Nuevo Laredo).

Construcciones y Edificaciones Garza Elias S.A. de C.V. (CEGESA) – Empresa de construcción.

Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) – Empresa de suministro de materiales.

Cuadra San Dibanh – Establo de caballos Quarter Horse en Anahuac, Nuevo León.

Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.

Distribuidora de Gas Economico, S.A. de C.V.

Gas Energia Confiable, S.A. de C.V.

Propane Trading Group, S.A. de C.V.

Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.

Tamex Leasing / Tamex Logistics – Empresa de trucking involucrada en narcotráfico.

Información en desarrollo…

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