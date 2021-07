Ciudadanos de Cuba salen a manifestar al grito de "abajo la dictadura"

La tarde de este domingo miles de ciudadanos de Cuba salieron a las calles para manifestarse en contra del régimen del Presidente Miguel Díaz-Canel; expresan "no tenemos miedo".

Al grito de "libertad", "queremos ayuda" y "abajo la dictadura", los cubanos salieron a protestar en las zonas de San Antonio de los Baños y Palmas Soriano, la manifestación se da en medio de un repunte de contagios en la isla, por lo que también gritaron "queremos vacunas".

Las primeras imágenes del movimiento fueron distribuidas por redes sociales, a través de una transmisión de Facebook que duró cerca de 50 minutos; sin embargo, por la difusión las autoridades decidieron cortar la conexión a Internet.

Pese a ello, la gente del oeste de Cuba se enteró de la manifestación y se sumó al contingente que presuntamente también se realizará en La Habana.

En redes sociales rápidamente se volvieron tendencias los hashtags #Cuba y #SOSCuba en donde ciudadanos compartieron mensajes como "yo voy, me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de la dictadura; democracia es lo que nosotros queremos".

Otras de las consignas que los protestantes utilizaron son "no tenemos miedo", "sí se puede", "patria y vida" y "abajo el comunismo", mientras ondean las banderas de Cuba; asimismo, los que se sumaron al contingente desde vehículos, apoyan la manifestación con el claxon.

Por su parte, una ciudadana expresó a 14ymedio que en Cuba no hay forma de ganarse la vida: "Aquí hemos sufrido mucho, no solo el confinamiento sino también los apagones, prácticamente todos los días quitan la electricidad. La policía tiene un verdadero acoso sobre los vendedores y prácticamente no hay forma de ganarse la vida".

También por redes sociales se confirmó que en la entidad se cortaron otros servicios como el telefónico, ya que las protestas se extendieron a otros puntos de Cuba; asimismo, la activista Rosa María Paya expresó al Presidente desde redes sociales: "No se atrevan a reprimir. El mundo entero está mirando".

El apoyo llegó a otras partes del mundo, como en Argentina, donde se tiene planeado mostrar el apoyo a los cubanos con una protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires.