Díaz-Canel reconoce que sistema de salud de Cuba está "sobrepasado" por COVID-19

En medio del incremento de contagios por COVID-19 en la isla, que superan los ocho mil casos diarios, el Presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que sistema de salud de Cuba está "sobrepasado".

Según informaron medios locales, durante una reunión del mandatario con un grupo temporal de trabajo para atender la pandemia, Diaz-Canel expresó: "La situación actual de la epidemia ha sobrepasado las capacidades del sistema de salud, tensionando el trabajo de todo su personal".

En ese sentido, el Presidente de Cuba mostró su preocupación por el nuevo pico de la pandemia por COVID-19, además del personal y de los insumos médicos, pues explicó que se está "tensionando el trabajo de todo su personal, de todos los organismos que están apoyando en el enfrentamiento a la pandemia y también porque existe un mayor consumo de medicamentos y oxígeno".

Por lo que aseguró que Cuba necesita "más exigencia hacia nuestras instituciones sanitarias, más rigor en el trabajo". Por otro lado, indicó que la población debe ser comprensiva ante la situación, pues "entre todos tenemos que contribuir a que nos protejamos y a que protejamos a los demás".

En ese mismo sentido, Díaz-Canel recordó la importancia del uso del cubrebocas y de otras medidas: "No se logra si no mantenemos las normas de aislamiento, las medidas higiénico-sanitarios, si no apoyamos todas las lamentables restricciones que tenemos que tener en condiciones como estas para poder cortar la transmisión".

Más tarde, por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente de Cuba expresó que se están realizando todos los esfuerzos para enfrentar la pandemia y pidió a los cubanos vacunarse contra el COVID-19: "Venceremos si a la vacunación unimos una conducta responsable".

Hasta el momento, según cifras presentadas esta tarde, el 63.8 por ciento de la población habanera está vacunada con tres dosis.

El país está haciendo esfuerzos indecibles para mantener las coberturas de los recursos necesarios para enfrentar con efectividad el pico pandémico, pero necesitamos más cooperación de todos. Venceremos si a la vacunación unimos una conducta responsable.https://t.co/5TAV6d0Lej — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 12, 2021

ANR