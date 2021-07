Israel impone restricciones a personas no vacunadas contra COVID-19

El gobierno de Israel implementará nuevas restricciones en espacios cerrados para las personas aún no vacunadas contra el COVID-19, esto como medida para frenar los contagios de la variante Delta.

El anuncio fue realizado por el primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien expresó: "Quienes rechazan las vacunas nos hacen daño a todos, Si todos estuviéramos vacunados, todos podríamos mantener la vida diaria".

Los detalles de estas nuevas restricciones indican que las personas no vacunadas contra el COVID-19 no podrán ingresar a actividades en espacios cerrados en las que se concentren más de 100 personas, pues de querer hacerlo deberán presentar una prueba negativa al virus no mayor a 72 horas.

Sin embargo, la prueba tendrá que ser pagada por los propios ciudadanos, pues de acuerdo con el primer ministro de Israel, "no hay razón para que los contribuyentes y las personas que han cumplido con su deber cívico y se han vacunado tengan que financiar las pruebas para quienes se niegan a vacunarse".

Según el informe, entre las actividades públicas en espacios cerrados a las que no se permitirá el acceso a las personas no vacunadas contra el COVID-19 o las que no comprueben que son negativos al virus, destacan:

Cine

Teatro

Sinagoga

Parques de atracciones

Eventos deportivos

Para comprobar que la ciudadanía ha sido vacunada, Israel retomó el uso de la "Tarjeta Verde", que se había usado a principios de este año y con la que se permite el acceso a espacios cerrados. Por otro lado, en estos lugares, una persona deberá supervisar que se cumplan las medidas impuestas por el gobierno.

Estas medidas se suman a la previa decisión del gobierno de Israel de multar en caso de no cumplir con las normas sanitarias, entre ellas el uso del cubrebocas. Aunque el director general del Ministerio de Sanidad, Najman Ash, expresó que todas estas medidas podrían ser insuficientes ante el incremento de contagios de la variante Delta del COVID-19.

Sin embargo, señalan que con esta decisión estos y otros espacios cerrados podrán continuar con sus actividades y también se implementará la vacunación en el país, pues según indicó el funcionario "hay un millón de israelíes que simplemente se niegan a vacunarse".

Es por ello que tras dar el nuevo aviso, el primer ministro invitó a todas las personas mayores de 12 años a vacunarse contra el COVID-19, pues señaló que "más de 600 mil jóvenes de hasta 30 años aún no se han vacunado"; hasta el miércoles solo cinco millones 257 mil 265 habían recibido las dos dosis de la vacuna.