¿Por qué la OMS se saltó dos letras del alfabeto griego para nombrar a Ómicron?

Ante la aparición de una nueva variante de COVID-19, expertos adelantaron que su nombre posiblemente seria "Nu"; sin embargo, este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nombró como Ómicron.

La noticia, además de ganar importancia al tratarse de una variante de preocupación por su elevado número de mutaciones, llamó la atención porque la OMS se saltó dos letras del alfabeto griego para nombrarla.

Pues desde que inició la pandemia de COVID-19 y hasta la llegada de la nueva variante, detectada por primera vez en Sudáfrica, todos los nombramientos del organismo habían seguido el orden de las letras griegas.

De tal forma que los nombramientos iniciaron desde mayo pasado con Alpha, Beta, Gamma y Delta; por lo que las letras siguientes para nombrar a la variante B.1.1.529 eran "Nu" y "Xi", hecho que no ocurrió.

Esta es la primera vez que la organización se salta letras desde que comenzó a usar el alfabeto griego para las variantes de COVID-19, mientras que Lambda y Mu reciben la designación menos seria de "variante de interés".

¿Cuál es la razón de la OMS para descartar las letras "Nu" y "Xi"?

Aunque la OMS dio el aviso del nombramiento de Ómicron sin precisar por qué descartó las letras previas, envió un comunicado a The Associated Press en el que detalló que la decisión se dio para no crear confusión y para evitar ofender .

"'Nu' se confunde demasiado fácil con 'nuevo (new, en inglés)' y 'Xi' no se usó porque es un apellido común. Las mejores prácticas de la agencia para nombrar enfermedades sugieren evitar ofender a cualquier persona, grupos culturales, sociales, nacionales, regionales, profesionales o étnicos", dijo la OMS.

El posicionamiento oficial del organismo también responde a todas las especulaciones que señalaban la omisión de "Xi", para no ofender al líder chino Xi Jinping .

Con información de AP.

ANR