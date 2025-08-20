Citi aumenta a 0.4% expectativa de crecimiento del PIB en 2025

Citi pasó de 0.3 por ciento a 0.4 por ciento la expectativa de crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB) de México para el cierre del año. Los analistas consultados por la institución estimaron que el rango se ubicará entre -0.1 por ciento y 0.8 por ciento; además, mantuvieron el pronóstico para 2026 en 1.4 por ciento, según la encuesta previa.

“Las expectativas medianas de crecimiento del PIB incrementaron para 2025. El consenso estima el crecimiento del PIB en 2025 en 0.4%, desde 0.3% en última encuesta”, indicó en su encuesta de expectativas de agosto en la que colaboraron 35 participantes.

Prevén que Banxico recorte 25 puntos base a la tasa de interés

También, de acuerdo con los datos aportados por el consenso, se espera que el Banco de México (Banxico) realice un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en septiembre; de los 35 participantes, al menos 32 sostuvieron que el recorte será en el noveno mes del año, dos en noviembre y sólo uno, hasta 2026.

“El pronóstico mediano de la tasa de política monetaria para final de 2025 se mantuvo en 7.50 por ciento desde seis quincenas previas, con estimaciones en el rango de 7.0 por ciento a 7.75 por ciento. Para final de 2026, la expectativa mediana se mantuvo en 6.75 por ciento en la última encuesta”, indicaron.

Sobre el tipo de cambio, de acuerdo con la encuesta, se estimó que al cierre de 2025 se ubique en 19.50 pesos por dólar , igual una reducción de 10 centavos respecto de la expectativa del mes inmediato anterior, y para 2026, se prevé se mantenga en 20.16 pesos por dólar, es decir, sin cambios.

Expectativas sobre inflación se mantienen estables

Y respecto a la inflación, “las expectativas de se mantienen estables”, según las proyecciones, la general al término de 2025 se ubicará en 4.0 por ciento; la subyacente se mantendrá en 4.10 por ciento y en 2026, “la estimación mediana para la inflación general se ubicó igual en 3.76 por ciento mientras que la estimación mediana para la inflación subyacente se mantuvo en 3.70 por ciento, ambas comparadas con la encuesta anterior”, indicó Citi.

