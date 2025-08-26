Tasa de informalidad laboral aumenta en el segundo trimestre y se ubica en 54.8%

En el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral aumentó 0.5 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de este año y también en comparación con el mismo periodo de tiempo, pero de 2024 y se ubicó en 54.8 por ciento, es decir, un incremento de 398 mil personas que no tuvieron un empleo formal, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre abril y junio del año en curso, la Población Ocupada fue de 54.9 millones de personas, mientras que la ocupada en la informalidad ascendió a 32.6 millones de personas, lo que significó que 55 personas de cada 100 no tienen acceso a la seguridad social, contrato formal o protección legal.

Las personas ocupadas en la informalidad pueden ser aquellas que trabajan en negocios no registrados ante las autoridades fiscales o laborales; que realizan actividades por cuenta propia; laboran en empresas formales, pero no cuentan con acceso al seguro social, contrato o prestaciones reconocidas, señaló el Instituto de Estadística.

Del total de la población ocupada en la informalidad, 17 millones 240 mil 375 personas tuvieron un empleo en el sector informal; 2 millones 195 mil 408 realizaron trabajo doméstico remunerado; 7 millones 739 mil 459 personas trabajaron en empresas, gobierno e instituciones y finamente, en el ámbito agropecuario fueron 5 millones 413 mil 826 personas.

De los cuatro rubros anteriores, donde se tuvo un mayor incremento a tasa anual fue en las personas que tuvieron un empleo en el sector informal, pues en 2024 hubo 16 millones 691 mil 011 individuos, es decir, se tuvo un aumento de 549 mil 364 personas; mientras que, las que laboraron en empresas, gobierno e instituciones tuvieron un recorte de 210 mil 996 personas.

En el segundo trimestre, las mujeres que tuvieron un empleo en la informalidad fueron 13 millones 455 mil 074, es decir representaron el 41.28 por ciento del total de la población ocupada en la informalidad; mientras que los hombres representaron el 58.71 por ciento.

Asimismo, las mujeres que tuvieron un empleo en el sector informal fueron 7 millones 197 mil 725 personas, lo que significó un incremento de 259 mil 875 personas en comparación con el segundo trimestre de 2024; de igual forma sucedió con los hombres, en el mismo lapso del año pasado había 9 millones 753 mil 161 varones en el sector informal, para este año se ubicó en 10 millones 042 mil 650 personas.

“Al eliminar el factor estacional, la TIL1 (tasa de informalidad laboral 1) ascendió 0.2 puntos porcentuales y la TOSI1 (tasa de ocupación en el sector informal 1), 0.1, en el segundo trimestre de 2025 respecto al trimestre previo”, señaló el Inegi.

