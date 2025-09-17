México planea gastar 3.11 mdp para negociar tratados en 2026

T-MEC es uno de los tratados comerciales que se revisarán en 2026.

México estima gastar 3 millones 112 mil 856 pesos en la negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión; de acuerdo con el Proyecto de Ley de Egresos de la Federación 2026.

Esta cifra correspondería a penas al 0.08 por ciento del total del gasto planeado para la Secretaría de Economía, la encargada de revisar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Su presupuesto estimado es de 3 mil 535 millones 460 mil 234 pesos.

El proyecto de Ley además estima un gasto de 6 millones 829 mil 208 pesos en la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa.

Cabe destacar que en la Ley de Egresos de 2025 no existían estos apartados en la Secretaría de Economía que actualmente dirige Marcelo Ebrard Casaubón.

Inversión estratégica para crecimiento de México

“Me parece que la asignación no solo es esencial para salvaguardar los intereses económicos de México, sino que representa una inversión estratégica para la estabilidad y el crecimiento del país”, dijo Álvaro Vértiz, Head of Latin America & the Caribbean en la asesora empresarial DGA Group.

Añadió que el presupuesto asignado para esos motivos “es modesto”, sobre todo pensando en la relevancia que tendrá las conversaciones alrededor de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El analista añadió que las negociaciones serán “muy duras” en varios sentidos, ya que aseguró que será difícil que Estados Unidos deje de presionar en temas de tráfico de fentanilo, seguridad y migración.

“Hay temas de origen, laborales, controversias que hay que resolver, especialmente en el sector automotriz”, mencionó.

Por otro lado, en el Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que para 2026 estima ingresos por 254 mil millones de pesos derivados de fracciones arancelarias impuestas a diferentes productos de importación, principalmente de procedencia china o asiática.

Al respecto, Vértiz comentó que el Gobierno busca más recursos sin la necesidad de implementar una reforma fiscal .

Este martes arrancaron las consultas públicas sobre el T-MEC, esto con el objetivo de su revisión el próximo año y que tiene como plazo máximo el 1 de julio de 2026 para concluir.

