Trump confirma pausa a aranceles anunciada por Sheinbaum: ‘nos está yendo muy bien con ella’

En julio, Trump envió una carta a Claudia Sheinbaum para anunciarle nuevos aranceles a México.

Donald Trump confirmó la prórroga comercial anunciada el lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pocos días de que venciera el plazo fijado por el mandatario estadounidense para imponer un arancel del 30 por ciento a mercancías mexicanas.

Desde el Air Force One, este 28 de octubre, el republicano respaldó la cuarta suspensión de los aranceles, al destacar que a Estados Unidos “le va bien” con la actual administración mexicana.

“Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien con ella [Claudia Sheinbaum]. Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero”, comentó.

Un día antes, durante su conferencia matutina del 27 de octubre, Sheinbaum informó que, en una llamada telefónica, acordó con Trump aplazar la entrada en vigor de los aranceles a las importaciones desde México, prevista originalmente para el 1 de noviembre.

Aunque no precisó la duración de la prórroga, la mandataria adelantó que volverán a comunicarse en las próximas semanas, mientras se trabaja en atender las 54 “barreras no arancelarias” señaladas por Estados Unidos contra el país.

“Entonces, acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses. Entonces, hablé el sábado, una conversación muy breve, y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar. Solamente hablamos, esencialmente, del tema de lo comercial y acordamos que sigan trabajando”, comentó Sheinbaum.

El 12 de julio, Donald Trump anunció un aranceles del 30 por ciento a productos mexicanos a partir del 1 de agosto, al reclamar el “fracaso de México para detener a los cárteles” y detener el tráfico de drogas, como el fentanilo.

“México aún no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir América del Norte en un patio de recreo de narcotraficantes. ¡No puedo permitir que eso suceda! A partir del 1 de agosto, cobraremos a México un arancel del 30 por ciento sobre los productos mexicanos enviados a los Estados Unidos”, dijo en ese momento el mandatario.

Desde entonces, enfatizó que “si México logra enfrentar a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos un ajuste: los aranceles pueden ser modificados, aumentados o reducidos, dependiendo de su relación con nuestro país”.

El 31 de julio, tras una conversación con Trump, Sheinbaum acordó una pausa arancelaria de 90 días; no obstante, se mantuvieron los aranceles de 25 por ciento para automóviles que no llegan a través del T-MEC y los de 50 por ciento al acero, aluminio y cobre.

