México impone arancel de hasta 210% a azúcar importada; afirma defender soberanía de la industria

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo impuso aranceles de hasta 210.44 por ciento a la importación de azúcar. La administración federal afirmó que esta acción corresponde a la defensa de la soberanía de la industria azucarera de México.

“Que la agroindustria de la caña de azúcar en México enfrenta una situación de sobreoferta de azúcar en el mercado nacional que está poniendo en riesgo la rentabilidad y viabilidad de toda la cadena productiva”, aseguró el Gobierno en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los nuevos gravámenes se impusieron a ocho tipos diferentes de azúcares, entre los que se encuentra la de remolacha, de caña, azúcar con aromatizante o colorante, azúcar líquida refinada y azúcar invertido; así como a todo producto con más de 90 por ciento de azúcar de contenido en peso y a jarabes aromatizados o con adición de colorantes.

Dichos productos señalados poseen un gravamen de 156 por ciento respecto a su valor por kilogramo, a excepción de la azúcar liquida refinada y azúcar invertido, producto al que se le impuso el máximo arancel del ya mencionado 210.44 por ciento. Asimismo, cabe mencionar que estos productos no poseen aranceles a su exportación.

De acuerdo con el decreto, estos productos se encuentran en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, bajo los códigos: 1701.12.05, 1701.13.01, 1701.14.91, 1701.91.04, 1701.99.99, 1702.90.01, 1806.10.01 y 2106.90.05.

Además, el Gobierno de Sheinbaum Pardo justificó este decreto bajo el respaldo del artículo 25, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde se estableció que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

