¡Terminó el Buen Fin! Si aprovechaste la temporada de descuentos más esperada de México, ¡felicidades! Es hora de estrenar y disfrutar de tus compras. Si no lo hiciste, ¡no te preocupes! Aún hay una jornada de descuentos y ofertas que puedes aprovechar para tus compras de fin de año, y es el Black Friday 2025.

Amazon, la gigante compañía de compraventa con sede en Estados Unidos, fue una de las plataformas en la que los compradores más aprovecharon el Buen Fin, pues ofreció diversos beneficios, desde cuantiosos descuentos hasta meses sin intereses.

Ilustración del logo de Amazon. ı Foto: Reuters

Sin embargo, no es la última oportunidad para aprovechar grandes rebajas en tus compras, sino que aún falta un día más: el Black Friday. Te decimos cuándo es el Black Friday 2025 en Amazon para que llenes tu carrito.

Black Friday 2025 en Amazon: ¿qué día es y qué ofertas habrá?

El Black Friday es una tradición estadounidense: es un día de compras en el que miles de comercios rebajan sus productos, por lo que las calles de ese país se llenan de compradores ansiosos por conseguir las mejores ofertas.

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos. ı Foto: Especial

Sin embargo, esta tradición ha llegado a México por cercanía cultural y porque muchas de las plataformas de compraventa que usamos en nuestro país cuentan con su sede en nuestro vecino del norte. Así que habrá Black Friday en México.

Amazon es una de esas tiendas, por lo que este día de ofertas también se celebrará en esta plataforma, y desde México podremos aprovechar muchas de sus promociones y descuentos.

Pero ¿cuándo es el Black Friday 2025 en Amazon? El Black Friday se celebra el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, el cual, a su vez, se conmemora el cuarto jueves de noviembre.

Así, en 2025, el Black Friday se celebra el viernes 28 de noviembre, día en el que Amazon se sumará a una gran jornada de ofertas y descuentos.

Ilustración de escudo de Amazon. ı Foto: Amazon

Recuerda que, si no alcanzas a comprar todo lo que quieres en el Black Friday, el lunes siguiente se conmemora una última jornada de promociones de nombre Cyber Monday.

¿Qué ofertas habrá en Amazon durante el Black Friday 2025?

Amazon se suma a las ofertas de Black Friday con descuentos de hasta 55 por ciento en categorías como:

Electrónica

Hogar

Libros

Productos de marcas como Samsung, Echo y Kindle

