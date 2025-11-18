¡El Buen Fin fue un éxito! Terminó la temporada de ofertas más esperada de México y, si la aprovechaste para tus compras pendientes, ¡felicidades! Es tiempo de estrenar y disfrutar de tus compras. Pero, si se “te pasó” y no lo hiciste, ¡no te preocupes! Aún hay una jornada de descuentos y ofertas que puedes aprovechar para tus compras de fin de año, y es el Black Friday 2025.

Mercado Libre, la compañía con sede en Uruguay, fue una de las plataformas que se sumó a esta temporada de descuentos, lo que permitió a los usuarios disfrutar de beneficios en tecnología, moda, hogar y muchas categorías más.

Logo de Mercado Libre

Sin embargo, el Buen Fin no fue la última oportunidad para aprovechar las rebajas en tus compras en línea, sino que falta una más: el Black Friday. Te contamos cuándo es el Black Friday 2025 en Mercado Libre para que lo apuntes en tu agenda.

Black Friday 2025 en Mercado Libre: ¿qué día es y qué ofertas habrá?

El Black Friday es una tradición estadounidense: es un día de compras en el que miles de comercios rebajan sus productos, por lo que las calles de ese país se llenan de compradores ansiosos por conseguir las mejores ofertas.

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos.

Sin embargo, esta tradición ha llegado a México por cercanía cultural y porque muchas de las plataformas de compraventa que usamos en nuestro país cuentan con su sede en nuestro vecino del norte. Así que habrá Black Friday en México.

Mercado Libre, aunque es latinoamericana, ha retomado la tradición del Black Friday para ofrecer beneficios a sus usuarios, por lo que, desde México, podremos aprovechar muchas de sus promociones y descuentos.

Es común ver mares de gente durante el Black Friday en Estados Unidos.

Pero ¿cuándo es el Black Friday 2025 en Mercado Libre? El Black Friday se celebra el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, el cual, a su vez, se conmemora el cuarto jueves de noviembre.

Así, en 2025, el Black Friday se celebra el viernes 28 de noviembre, día en el que Mercado Libre se sumará a una gran jornada de ofertas y descuentos.

Recuerda que, si no alcanzas a comprar todo lo que quieres en el Black Friday, el lunes siguiente se conmemora una última jornada de promociones de nombre Cyber Monday.

Un avión de Mercado Libre

¿Qué ofertas habrá en Mercado Libre durante el Black Friday 2025?

Mercado Libre se suma a las ofertas de Black Friday con descuentos, envío gratis y meses sin intereses en categorías como:

Tecnología

Moda

Hogar

Videojuegos

Alimentos y bebidas

