Black Friday 2025: ¿Cuáles son las tiendas participantes en México?

Durante noviembre no sólo el Buen fin está lleno de descuentos, pues durante el Black Friday agunas tiendas también ponen ofertas exclusivas tanto en sus tiendas físicas como en sus tiendas en línea.

El Black Friday es un día que se originó en Estados Unidos, y este día lleno de descuentos sucede después del Día de Acción de Gracias, por lo que muchas personas comienzan a hacer sus comprar navideñas.

Antes del tan esperado Black Friday algunas personas de Estados Unidos incluso acampan fuera de las tiendas antes de que estas abran, pues quieren ser de los primeros en entrar para encontrar los artículos que se encontraban en su lista.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este jueves Este es el precio del dólar HOY jueves 20 de noviembre de 2025

Black Friday México ı Foto: Especial

¿Cuáles son las tiendas participantes del Black Friday en México?

Aunque el Black Friday se originó en Estados Unidos, actualmente las ofertas no sólo están disponibles en el país vecino, pues esta fecha comenzó a aplicarse también en otros países, incluído México.

Durante este día hay ofertas increíbles que están disponibles en tiendas físicas y virtuales, por lo que las personas no deben salir de casa y pasar el día en las inmensas filas para poder pagar los artículos que adquirieron.

Con este día muchas personas aprovechan las ofertas disponibles para comenzar a comprar los regalos de navidad o de año nuevo, o incluso adquieren aparatos electrónicos que tenían en la mira durante el año.

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos. ı Foto: Especial

Este 2025 el Black Friday llegará a las tiendas el viernes 28 de noviembre, mientras que en otras se extenderá por aún más tiempo tanto antes como después del viernes, por lo que algunas personas quieren saber qué tiendas participarán.

Algunas de las tiendas que participarán en las ofertas de Black Friday el 28 de noviembre son:

Adidas

Ali Express

Amazon

Coppel

Elektra

Grupo Walmart

Grupo Inditex

Liverpool

Mercado Libre

Sears

Shein

Suburbia

Temu

A pesar de que recientemente fue El Buen Fin y probablemente después recordaste que querías comprar algo y ver si tenía alguna oferta disponible, tal vez podrás tener una oportunidad para adquirir ese producto aún con descuento durante el Black Friday.

Debido a esto, las personas podrán comprar con grandes descuentos ropa, muebles, motocicletas, artículos para el hogar, herramientas, consolas de videojuegos, productos de línea blanca, artículos de limpieza e incluso artículos para mascotas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.