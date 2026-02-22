Aeropuerto Internacional Benito Juárez reporta operaciones normales tras ola de violencia en estados

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) informó a través de su cuenta oficial en X que opera con normalidad ante los recientes hechos de violencia registrados en Jalisco tras el operativo federal contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera,

“El Mencho”.

“El AICM opera con normalidad. Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo”, señaló la terminal aérea en su publicación.

#AICMInforma



El AICM opera con normalidad.

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 22, 2026

Los hechos se registraron luego de un despliegue de fuerzas federales en distintos puntos de Jalisco, lo que derivó en bloqueos carreteros, quema de vehículos y diversos incidentes en municipios del estado. A través de redes sociales circularon imágenes que mostraban momentos de tensión en vialidades y zonas urbanas, mientras autoridades reforzaban la presencia de elementos de seguridad.

En contraste con lo ocurrido en esa entidad, en la capital del país no se han reportado afectaciones en las operaciones del principal aeropuerto del país. Hasta el momento, el AICM no ha informado sobre cancelaciones adicionales, retrasos significativos o modificaciones en itinerarios relacionadas con la situación en Jalisco.

Autoridades federales mantienen operativos de seguridad y continúan atendiendo los incidentes registrados en esa región, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden en las zonas afectadas. Asimismo, se mantiene vigilancia en puntos considerados sensibles, como carreteras, terminales aéreas y edificios públicos.

“Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad, pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población” informó el Gabinete de Seguridad de México a través de su cuenta de X.

El Aeropuerto reiteró el llamado a los pasajeros a consultar directamente con su aerolínea y mantenerse atentos a la información emitida por canales oficiales ante cualquier actualización en las próximas horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR