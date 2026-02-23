CCE y Concamin condenan actos de violencia y exhortan a la población a mantener la calma

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) condenaron los actos de violencia que ponen en riesgo la integridad de la población y exhortaron a la población a mantener la calma ante el panorama de violencia en las entidades federativas, además de reconocer los esfuerzos de las autoridades tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco.

El CCE condenó la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas y reconoció la actuación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la coordinación con autoridades de los Estados Unidos en el operativo de captura realizado en Tapalpa, Jalisco de Nemecio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, exhortó a las autoridades a “reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad de las y los mexicanos en las zonas afectadas”, ya que agregó que México necesita condiciones de seguridad y Estado de derecho para preservar el empleo, las cadenas productivas y la confianza en el país.

Por otro lado, Concamin manifestó que se mantiene alerta a los reportes oficiales sobre los hechos recientes que han afectado la movilidad, la operación logística y la tranquilidad de las personas. También reconoció los esfuerzos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General de la República (FGR) y Gabinete de Seguridad tras el operativo.

Además, informó que evaluará sus condiciones operativas conforme a la situación particular de cada región, privilegiando la seguridad del personal y la continuidad ordenada de sus actividades a través de las cámaras y asociaciones afiliadas a la Confederación.

“La protección de las personas debe ser siempre la prioridad absoluta y la base sobre la cual se sostienen la actividad económica y la cohesión social” agregó la Concamin.

Ambos organismos reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades en el marco de la ley y diálogo institucional y así fortalecer las condiciones de seguridad, certidumbre y Estado de derecho que requiere el país para consolidar la paz, la legalidad y la estabilidad. De igual manera, exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, la prudencia y la responsabilidad de atender únicamente la información oficial, para evitar la desinformación.

cehr