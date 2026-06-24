JP Morgan rebaja previsión del precio del crudo Brent para el segundo semestre del año

J.P. Morgan rebajó su previsión del precio del crudo Brent para el segundo semestre de 2026 debido a que la reducción de las existencias comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido menor de lo esperado y a la menor demanda de petróleo.

El banco prevé que el Brent se sitúe en una media de 86 dólares por barril en el tercer trimestre y de 80 dólares en el último trimestre, y espera que cierre el año 2026 en 78 dólares, según una nota de análisis.

JP Morgan señaló que las reducciones de las existencias comerciales de la OCDE han sido inferiores a lo previsto, mientras que las caídas de la demanda han sido mayores de lo esperado, lo que implica una presión al alza considerablemente menor sobre los precios del petróleo.

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El banco señaló que el mercado se ha reequilibrado a través de una combinación de caídas de la demanda y reducciones de las existencias significativamente diferente a la que se había supuesto inicialmente.

El banco prevé que el Brent se sitúe en una media de 86 dólares por barril en el tercer trimestre ı Foto: Europa Press

JP Morgan señaló que los flujos de petróleo se sitúan actualmente en unos 8.6 millones de barriles al día (bpd) y han registrado una media de 6.3 mbd en lo que va de junio, muy por encima de los niveles de abril y mayo.

El banco señaló que los operadores privados se han negado en gran medida a reducir sus reservas de petróleo, dependiendo casi por completo de las liberaciones de las reservas estratégicas de petróleo (SPR) del Gobierno para mantener abiertas las refinerías.

JP Morgan señaló en sus previsiones para el segundo semestre que espera que las reservas de la OCDE sigan reduciéndose en 50 millones de barriles adicionales entre abril y julio.

El banco señaló que, dada la magnitud del exceso de oferta previsto para el cuarto trimestre de 2026 y el primer semestre de 2027, probablemente será necesario reducir la producción a principios de 2027, tras un periodo de producción máxima a finales de 2026.

También señaló que el mercado entrará en 2027 con unas perspectivas positivas respecto al crecimiento de la oferta procedente de Venezuela e Irán, junto con los aumentos previstos de Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Estados Unidos.

Plataforma petrolera en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

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LMCT