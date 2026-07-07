OpenAI anuncia nuevo Head of Creative para América Latina

El logotipo de OpenAI se ve en un teléfono móvil frente a una pantalla de computadora que muestra el resultado de ChatGPT.

La empresa estadounidense de investigación e Inteligencia Artificial, OpenAI, informó que, tras una trayectoria global en grandes agencias de publicidad, Felipe Ribeiro llega a la compañía para ocupar la dirección de Jefe de Creatividad (Head of Creative) para la región de América Latina.

En un comunicado, OpenAI compartió que el ejecutivo queda designado a la dirección creativa en la región, dentro del International Creative Studio de la empresa, para trabajar de manera estrecha y colaborativa con equipos globales y locales para desarrollar la visión creativa de la marca dentro de los distintos mercados latinoamericanos.

La empresa detalló que el arribo de Felibe Ribeiro sucede en un entorno de expansión regional, donde la adopción de la tecnología de la Inteligencia Artificial revela la importancia del desarrollo de labores para que las personas creen, trabajen, aprendan y se relacionen con la tecnología.

¿Quién es Felipe Ribeiro?

Felibe Ribeiro cuenta con casi 20 años de experiencia en el mercado creativo, durante los cuales transitó por agencias relevantes a escala global como Ogilvy, Santa Clara, Africa, Thompson y, más recientemente, Wieden+Kennedy, donde ocupó posiciones de liderazgo en São Paulo, Nueva York y Portland, además de estar al frente de la apertura de oficinas en Ciudad de México y Buenos Aires.

“Pocas veces una marca nace ya presente en la vida de tantas personas. Ese es el desafío que más me atrae de OpenAI: ayudar a construir una presencia creativa a la altura de la relevancia que sus productos ya tienen en la vida de las personas. Mi enfoque será contribuir a que la marca sea cada vez más cercana y culturalmente conectada con la forma en que la región crea, trabaja, aprende y se relaciona con la tecnología”, dijo el actual Head of Creative de OpenAI.

Este nuevo puesto se adhiere al crecimiento de OpenAI en América Latina, ya que recientemente anunció la apertura de una oficina en São Paulo; este cargo creativo refuerza el foco de la empresa en construir una presencia de marca más cercana, relevante y conectada con la cultura local, agregó la compañía.

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cehr