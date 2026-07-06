Cámara de Diputados prepara agenda legislativa con reformas sobre inteligencia artificial

Un botón de IA, al parecer, en un teclado, en imagen de archivo.

La regulación de la inteligencia artificial, reformas para fortalecer la protección de los usuarios de seguros, nuevas disposiciones en materia de combate a la corrupción y leyes relacionadas con pueblos originarios forman parte de la agenda legislativa que la Cámara de Diputados discutirá durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de septiembre.

Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que, pese al receso legislativo, continúan los trabajos para integrar las iniciativas que serán presentadas en los próximos meses.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador destacó que el Congreso también realiza labores de mantenimiento en el recinto parlamentario mientras se afinan los proyectos que conformarán la agenda del siguiente periodo.

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“Tenemos una agenda legislativa muy fuerte, muy pesada y muy productiva”, afirmó.

Inteligencia artificial ı Foto: Especial

Entre los temas prioritarios, Monreal adelantó que Morena buscará construir consensos para emitir un marco jurídico que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, ante el crecimiento acelerado de esta tecnología y los retos que plantea en distintos ámbitos.

Asimismo, señaló que se impulsarán leyes reglamentarias pendientes, entre ellas las relacionadas con la intervención extranjera, aunque no detalló el contenido de las propuestas.

En materia económica, el legislador anunció que la Cámara de Diputados revisará el marco legal que regula al sector asegurador, luego de que se han recibido diversas quejas por presuntos abusos cometidos contra los usuarios.

Explicó que el objetivo es fortalecer la protección de los consumidores y corregir prácticas que han generado inconformidad entre los asegurados.

Además de estos temas, Monreal indicó que la agenda incluirá iniciativas para fortalecer el combate a la corrupción y atender asuntos relacionados con los derechos de los pueblos originarios.

El periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión iniciará el próximo 1 de septiembre, cuando los grupos parlamentarios comenzarán la discusión de las reformas consideradas prioritarias por la mayoría legislativa.

¡Iniciamos la semana con entusiasmo y mucho trabajo por delante! Seguimos preparándonos para los retos del próximo periodo legislativo, siempre con responsabilidad, diálogo y compromiso, para impulsar acciones en favor de México. ¡Excelente lunes! pic.twitter.com/arXJfP4RdP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 6, 2026

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LMCT