Llegada de turistas no fronterizos a México y gasto total caen en julio: INEGI

En julio, la llegada de turistas no fronterizos y su gasto total registró una disminución de 3.2 y 2.1 por ciento, respectivamente en su comparación anual, ésta fue impulsada por una contracción en los de vía aérea, pero un incremento de los que llegaron al país de forma terrestre indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas consideraron que el descenso de las personas que llegaron en avión es reflejo de que el Mundial de Futbol tuvo un impacto nulo en México.

“En junio el gasto total de visitantes que llegaron vía aérea a México creció en 82.60 millones de dólares anual, mientras que en julio se registró una caída de 77.98 millones, con lo que el turismo generado por el Mundial de Fútbol tuvo un impacto de apenas 4.62 millones de dólares, lo que equivale al 0.0002 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), los turistas no fronterizos que llegaron en el séptimo mes del año fueron dos millones 350 mil 213 personas, una baja de 78 mil 608 si se compara con los dos millones 428 mil 821 de julio del año pasado.

Las cifras de turismo de julio, particularmente las de visitantes internacionales que llegan por vía aérea, reflejan que el Mundial de Fútbol tuvo un impacto prácticamente nulo sobre México, de apenas 0.0002% del PIB. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 14, 2026

Esta baja fue ocasionada porque los turistas que ingresaron por vía aérea registraron una contracción de 5.7 por ciento en su comparación anual; es decir, llegaron al país sólo un millón 850 mil 258, una disminución de 111 mil 124 personas respecto a julio de 2025. Mientras que, los turistas no fronterizos por vía terrestre aumentaron 7.0 por ciento, al pasar de 467 mil 439 a 499 mil 955 personas, un alza de 32 mil 516 viajeros internacionales.

A su vez, el gasto total de los turistas no fronterizos tuvo un comportamiento similar ya que cayó 3.2 por ciento, lo que significó que sólo llegaron 2 mil 457.1 millones de dólares.

El gasto total de las personas que arribaron al país por vía aérea también descendió 3.3 por ciento en julio de este año, es decir, sólo llegaron dos mil 263.2 millones de dólares en divisas, una reducción de 78 millones de dólares en contraste con el mismo mes de 2025. Cabe decir que, del total de ingresos de los turistas no fronterizos, los de esta modalidad tuvieron una participación porcentual de 76.4 por ciento.

En cambio, el gasto de los turistas que llegaron por vía terrestre creció 15.7 por ciento, pasó de 167.7 millones de dólares en 2025 a 193.9 millones de dólares en el periodo de referencia, pero éste sólo representó 6.5 por ciento del total de los ingresos de turistas no fronterizos.

En julio 2026, ingresaron al país 8,651,372 viajeras y viajeros internacionales, 2.9% más que en julio 2025.



De esta cantidad:

▪️50.9% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️49.1% lo hicieron como… pic.twitter.com/jmwYsPFNpp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 14, 2026

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