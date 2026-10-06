México continúa como primer socio comercial de Estados Unidos

México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos durante los primeros ocho meses de 2026.

En los primeros ocho meses de 2026, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó los 682 mil 817.5 millones de dólares, un crecimiento anual de 17.6 por ciento y consolidó a la economía nacional como el primer socio comercial de Washington.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la suma total de las importaciones y exportaciones entre ambas naciones fue mayor en comparación con los 580 mil 378.2 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El comercio entre México y Estados Unidos creció 17.6% anual entre enero y agosto de 2026. ı Foto: La Razón (Canva)

El avance fue por el incremento de las mercancías mexicanas hacia el mercado estadounidense; las importaciones de bienes que realizó Estados Unidos desde México alcanzaron los 419 mil 344.4 millones de dólares, un alza de 18.2 por ciento frente a los 354 mil 477.4 millones reportados el año anterior.

Por su parte, las exportaciones estadounidenses enviadas a México sumaron 263 mil 473.1 millones de dólares, lo que significó un aumento del 16.6 por ciento en relación con los 225 mil 900.8 millones acumulados en entre enero y agosto de 2025.

Con los datos anteriores, el déficit comercial de Estados Unidos con México se acentuó y aumentó 21.2 por ciento a tasa anual, ya que pasó de 128 mil 576.6 millones de dólares a 155 mil 871.3 millones de dólares en el periodo de referencia.

México 🇲🇽 es el segundo país con el que Estados Unidos 🇺🇸registró el mayor déficit comercial en el acumulado en el año, al representar el 20.09% del déficit total. Vietnam 🇻🇳 ocupó el primer lugar con 21.13% y Taiwán 🇹🇼 se mantuvo en el tercer lugar con 19.04%. pic.twitter.com/NfCnr7A02d — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 6, 2026

Al respecto, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, destacó que México no sólo se mantuvo como el principal proveedor de mercancías para Estados Unidos al captar el 17.3 por ciento de las importaciones totales de ese país, sino que también reforzó su posición como su primer socio comercial al concentrar el 16.8 por ciento del comercio exterior global de Washington. Esta cifra representó un crecimiento de 1.2 puntos porcentuales frente al 15.6 por ciento que se obtuvo en 2025.

De esta forma, México se situó por encima de otros socios clave como Canadá, que representó 12.5 por ciento; China, con el 6.3 por ciento; Taiwán, con el 5.6 por ciento, y Vietnam, con el 4.6 por ciento.

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