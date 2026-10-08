OMC aumenta previsión de crecimiento del comercio mundial a 3.9%

La Organización Mundial del Comercio (OMC) aumentó su pronóstico de crecimiento del comercio mundial de mercancías este año, al duplicar su previsión hasta el 3.9 por ciento, ya que el auge de las inversiones en inteligencia artificial (IA) compensa el golpe de la guerra en Oriente Medio.

El organismo comercial con sede en Ginebra señaló que el comercio mundial avanzó a un ritmo sólido, mientras las cadenas de suministro se adaptaban y el gasto vinculado a la IA se volcaba para aportar “un poderoso impulso al comercio de bienes”.

El pronóstico revisado supone un gran salto frente a la previsión inicial de la OMC hecha esta primavera de un 1.9 por ciento de crecimiento del comercio de mercancías excluyendo el comercio de servicios. El organismo proyectó un crecimiento el próximo año del 4.1 por ciento, por encima del 2.9 por ciento previsto en marzo.

“La nueva cifra refleja evidencia de que las cadenas de suministro mundiales se adaptaron a las disrupciones en los mercados de energía y fertilizantes, mientras que la fuerte inversión en infraestructura relacionada con la IA impulsó el comercio de bienes que habilitan la IA”, indicó el organismo.

Organización Mundial del Comercio (OMC) aumentó su pronóstico de crecimiento del comercio mundial de mercancías ı Foto: larazondemexico

El comercio de petróleo y gas y de fertilizantes a través del golfo Pérsico se vio sacudido después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzara en febrero.

También, la OMC informó que el comercio de mercancías creció un 3.5 por ciento en la primera mitad del año, impulsado por el mercado de la IA.

“La demanda de bienes que habilitan la IA, como semiconductores y servidores, representó el 47 por ciento del crecimiento del comercio mundial de mercancías en la primera mitad de 2026, y el comercio de estos productos aumentó un 67 por ciento interanual, acelerándose respecto de la ya rápida expansión observada en 2024 y 2025”, precisó la OMC.

La institución señaló que las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) desde Oriente Medio cayeron un 47 por ciento en la primera mitad del año, mientras que las exportaciones de crudo bajaron casi una cuarta parte. Sin embargo, los envíos de otros proveedores ayudaron a limitar la caída a aproximadamente un 1.0 por ciento para el GNL y a cerca de un 6.0 por ciento para el crudo.

La OMC calcula que el PIB mundial crecerá un 2.6 por ciento en 2026 y 2.9 por ciento el próximo año, aunque pronosticó que el conflicto en Oriente Medio seguirá lastrando el comercio debido al aumento de los precios de la energía y a las disrupciones en las rutas de transporte.

Latest #GlobalTradeOutlook: Despite the Middle East conflict, resilient supply chains and AI investment are lifting the 2026 goods trade forecast. But the resilience is uneven, with the services trade outlook moderating and regional impacts diverging. 🔗https://t.co/jSuAHrNWK1 pic.twitter.com/fBdQaO74VM — WTO (@wto) October 8, 2026

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LMCT