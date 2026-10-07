Cruz Azul anuncia mil mdp en reacondicionar hospital

La Cooperativa La Cruz Azul anunció una inversión de mil millones de pesos para el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, con el objetivo de ampliar su infraestructura médica y fortalecer los servicios de salud que ofrece la organización, como parte de su estrategia de desarrollo social y diversificación de actividades.

De acuerdo con la empresa, los recursos se destinarán a la construcción de quirófanos inteligentes, torres de especialidades médicas, una clínica de hemodiálisis, unidades de terapia intensiva y un banco de sangre, además de otros servicios orientados a incrementar la capacidad de atención hospitalaria.

La inversión forma parte de las actividades que mantiene la cooperativa fuera de la industria cementera, principalmente en los sectores de salud, educación, hotelero y deporte, mediante instalaciones y proyectos que operan en distintas entidades del país.

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Actualmente, la organización cuenta con infraestructura hospitalaria en Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México, mientras que en el ámbito educativo administra centros de enseñanza desde nivel maternal hasta bachillerato en Lagunas, Oaxaca, y Cruz Azul, Hidalgo.

El paquete de inversión de 1,000 millones de pesos para quirófanos inteligentes y áreas médicas fue detallado por el presidente del Consejo de Administración, Víctor Velázquez. ı Foto: Especial.

A estas operaciones se suman dos hoteles y un centro de convenciones en Ixtapa Zihuatanejo, así como plazas comerciales en Hidalgo y Oaxaca. En su actividad industrial, la cooperativa dispone de cinco plantas cementeras ubicadas en Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Campeche.

En paralelo, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, informó que recientemente se realizó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos destinada a fortalecer las operaciones de la empresa en Hidalgo, durante un encuentro encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, declaró Velázquez respecto a los proyectos en la entidad.

En materia deportiva, la cooperativa también anunció el regreso del Club de Futbol al Estadio Refundación, con representación en la Expansión de la Liga MX, y el propósito de recuperar espacios de convivencia y promover la participación de niñas, niños y jóvenes.

“Queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan nuevamente referentes deportivos”, sostuvo el directivo.

Cooperativa Cruz Azul invertirá 1,000 mdp en reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul

La Cooperativa Cruz Azul anunció que invertirá más de 1,000 millones de pesos en el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul. Estos recursos permitirán la construcción de quirófanos inteligentes, torres de especialidad médica, clínica de hemodiálisis, terapia intensiva, banco de sangre y diversos servicios de salud.

De esta forma, la empresa refrenda su compromiso con la salud, el desarrollo social y el impulso al deporte. Con el paso de los años, Cruz Azul se ha convertido en una de las marcas más reconocidas de México, en los diferentes sectores donde tiene participación.

En el sector de la salud, la cooperativa tiene hospitales en Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México. En el segmento educativo, opera instalaciones desde maternal, primaria, secundaria y bachillerato en Lagunas, Oaxaca, y Cruz Azul, Hidalgo.

La reactivación de espacios deportivos y el retorno de la escuadra a la Liga de Expansión MX tendrán como sede el Estadio Refundación. ı Foto: Especial.

En hospitalidad, la cooperativa opera dos hoteles y un centro de convenciones en Ixtapa Zihuatanejo; además, tiene plazas comerciales en Hidalgo y Oaxaca. A esta infraestructura se suman, desde luego, sus cinco plantas en Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Campeche.

En el segmento deportivo, destaca el compromiso con las nuevas generaciones y el anuncio del regreso del Club de Futbol Cruz Azul al Estadio Refundación, con el objetivo de impulsar el deporte, recuperar espacios de convivencia y brindar nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes del estado de Hidalgo.

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, participó recientemente en el anuncio de nuevas inversiones para Hidalgo, que encabezó el Gobernador Julio Menchaca Salazar, donde informó que la cooperativa invertirá 6,500 millones de pesos para impulsar las operaciones de la empresa en el estado.

“Si hablamos del futuro, tenemos que hablar de nuestra juventud. Dentro de este proceso estamos trabajando para mejorar nuestro proyecto deportivo en Hidalgo. Es por ello que nuestro

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JVR