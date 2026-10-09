Reputación en turismo pesa más que los precios, afirma Trudeau

La Valeta, Malta. — El trato al viajero y la reputación han demostrado ser más relevantes que los costos en un destino; ejemplo de ello es el caso de Canadá. De acuerdo con el exprimer ministro de ese país, Justin Trudeau, el turismo de ciudadanos canadienses hacia Estados Unidos cayó 20 por ciento, debido a la “ansiedad por controles fronterizos más estrictos, el temor a ser arrestados al cruzar y la percepción de una falta de respeto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esta disminución del flujo de visitantes se mantiene activa a pesar de que las aerolíneas, hoteles y operadores turísticos de Estados Unidos han bajado sus precios para intentar atraerlos de vuelta, evidenciando que el ambiente de bienvenida y el respeto político influyen de manera decisiva en las decisiones de viaje por encima de las ofertas económicas”, destacó durante su participación en el WTTC Global Summit 2026.

Insistió en que es necesario tomar decisiones respecto a las políticas turísticas, pues afirmó que no se trara sólo de un tema de precios o costos en los destinos, sino de la reputación, el ambiente que se respira y si la gente es recibida o no.

“(…)Y en los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos, ya sea por el endurecimiento de los controles fronterizos o por la la preocupación sobre lo que puede ocurrir”, destacó.

Cifras de Statistics Canada señalan que las visitas de residentes de ese país a Estados Unidos pasaron de 30.2 millones en 2024 a 23.1 millones en 2025, lo que representó una caída de 23.5 por ciento, equivalente a 7.1 millones de visitas menos.

La contracción también alcanzó al turismo de placer, pues los desplazamientos por vacaciones, ocio y recreación disminuyeron 21.5 por ciento durante el mismo periodo, de acuerdo con las estadísticas oficiales canadienses.

En este contexto, Trudeau advirtió que las decisiones de los gobiernos pueden tener consecuencias directas sobre la actividad turística, particularmente cuando afectan la confianza de los visitantes, aun cuando los prestadores de servicios recurran a descuentos para estimular la demanda.

El exmandatario recordó que, previo al Mundial de Futbol de 2026, celebrado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México, existía preocupación por la disminución de reservaciones hacia territorio estadounidense, ante la incertidumbre que enfrentaban algunos viajeros.

Aunque consideró que el torneo terminó siendo exitoso, sostuvo que los destinos deben mantener una política consistente de apertura y hospitalidad si buscan aprovechar los beneficios económicos que genera la llegada de visitantes internacionales.

Como ejemplo de la importancia de las políticas migratorias para el turismo, recordó que durante su administración se eliminó el requisito de visa para los mexicanos, una decisión que, aseguró, contribuyó a mejorar la relación bilateral y facilitó posteriormente la colaboración entre ambos gobiernos durante las negociaciones comerciales de América del Norte.

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