Dólar hoy 13 de octubre: peso mexicano busca recuperarse antes del dato de inflación de EU

El peso mexicano continúa por encima de las 18.00 unidades por dólar, cifra que alcanzó tras cinco semanas consecutivas de pérdidas frente a la moneda verde.

Esta semana, la moneda nacional intenta una recuperación, si bien la tendencia quedará clara hacia los últimos días, después de que se publiquen indicadores como la inflación de Estados Unidos.

Este martes 13 de octubre, el peso mexicano se cotiza en alrededor de 18.33 unidades por dólar, si bien la cotización oficial de apertura se dará a conocer por el Banco de México a las 09:00 horas.

En tanto, el cierre del lunes reportado por Banxico fue de 18.2628 pesos mexicanos por dólar.

Gráfico del precio del dólar en pesos mexicanos recuperado de Investing.com. ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que, en bancos, el dólar se ubica aproximadamente en 17.69 pesos a la compra y 18.71 pesos a la venta. Como referencia, el lunes Banamex lo había cotizado en 17.83 pesos a la compra y 18.89 a la venta.

Los precios varían entre instituciones y pueden cambiar durante la jornada, por lo que conviene revisarlos a lo largo del día y en diferentes fuentes.

¿Qué factores influyen en el precio del dólar este martes 13 de octubre?

El peso mexicano y otras monedas emergentes están a la espera de la publicación de la inflación de septiembre en Estados Unidos, que será el miércoles 14 de octubre.

Una inflación superior a lo esperado podría reforzar las expectativas de tasas elevadas y fortalecer al dólar; una cifra más moderada podría dar margen para que el peso continúe recuperándose.

No obstante, de acuerdo con un análisis de Reuters, hasta antes de la publicación de este indicador, ha prevalecido la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga sin cambios sus tasas en octubre.

Por otro lado, Reuters también reportó este martes que se registró un retroceso de la moneda verde, acompañado por una caída de los precios del petróleo. Este escenario podría favorecer a monedas emergentes como el peso mexicano.

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