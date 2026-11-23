Las acciones de Nvidia registraron un incremento de 31.48 por ciento durante la jornada bursátil del lunes, luego de que la compañía anunciara la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo, en medio de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior representó uno de los mejores desempeños diarios en la historia de la empresa y elevó su valor de mercado en 952 mil millones de dólares.

Los títulos del fabricante de semiconductores llegaron a subir hasta 36.6 por ciento durante las operaciones, antes de moderar sus ganancias al cierre. El movimiento también impulsó a otras compañías relacionadas con la inteligencia artificial, como CoreWeave, especializada en infraestructura de computación en la nube, cuyas acciones avanzaron 22.3 por ciento.

El regreso de Jensen Huang, quien había dejado el cargo tras revelarse relaciones extramatrimoniales, también estuvo acompañada de declaraciones favorables de Trump, quien consideró que perder a Huang podría representar una desventaja estratégica para Estados Unidos frente a China en la competencia tecnológica.

Durante una entrevista con CNBC, el mandatario explicó que uno de sus principales motivos para respaldar su regreso era evitar que sus conocimientos terminaran beneficiando a Pekín.

“La mayor amenaza sería perder el talento de alguien como Jensen. Eso sí que sería una amenaza; para mí, una amenaza mucho mayor”, declaró.

Jensen Huang (izq.) y el presidente de EU, Donald Trump (der.). ı Foto: Reuters

Trump también reveló que conversó “extensamente” sobre el empresario con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su reciente visita al país asiático en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según él, Xi considera a Huang “la persona más brillante del mundo” en el sector tecnológico.

El ejecutivo de 63 años regresó a las instalaciones de Nvidia en Santa Clara, California, donde fue recibido por empleados entre aplausos y vítores. Su reincorporación representa un cambio relevante para la compañía que cofundó hace más de tres décadas y cuya posición resulta fundamental para el desarrollo de infraestructura y procesadores destinados a la inteligencia artificial.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.



"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

Sin embargo, su retorno no elimina las preocupaciones de algunos inversionistas sobre el modelo de crecimiento de Nvidia. Antes de su salida, Huang enfrentaba cuestionamientos por financiar empresas emergentes de inteligencia artificial que posteriormente utilizaban esos recursos para adquirir sus propios chips, una práctica señalada en Wall Street por generar posibles riesgos de financiamiento circular.

El empresario ha defendido esta estrategia al sostener que las inversiones responden a una demanda real de tecnología.

Con información de Reuters y CNN.

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