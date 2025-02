Sheffield, votos y licencias

En oficinas partidistas, legislativas y de gobierno de plano no entienden qué está pasando con el senador Ricardo Sheffield. Y es que resulta que otra vez pidió licencia al cargo y mandó a su suplente a participar en una sesión en la que se discutió y aprobó una reforma de la mayor importancia para la Presidenta Claudia Sheinbaum: la que prohíbe el nepotismo y la reelección consecutiva. Nos cuentan que no es la primera vez que el guanajuatense se ausenta en votaciones relevantes para la 4T. Antes ocurrió lo mismo con la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos. Y recién dejó a varios con la ceja levantada al abstenerse en la votación de la reforma al Infonavit. El legislador, nos cuentan, ante lo publicado aquí, defendió ayer en un video su intención de seguir montado en temas de consumo, a pesar de que ya no ocupa más la titularidad de Profeco, pues afirma que le sobra tiempo para “representar”. Uf.

Olivia Salomón, designada en Lotenal

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien designó a Olivia Salomón como directora general de la Lotería Nacional. La empresaria poblana fue secretaria de Economía en su estado, donde implementó el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios y la Agencia Estatal de Energía, además de promover la clusterización económica. Bajo su liderazgo, el PIB de Puebla creció del 0.9% en 2019 al 3.2% en 2023, tiempo en el que se logró la mayor inversión extranjera directa. Su desempeño durante la pandemia de Covid-19 fue reconocido a nivel federal por su eficacia en el manejo de la crisis y la reactivación económica. También impulsó programas como Mujer es Poder, la educación en STEM para niñas y mujeres o Abarrotes Don Justino. Salomón agradeció ayer a la mandataria por su nombramiento al frente de una institución entrañable. “Asumo esta responsabilidad con compromiso, entrega y amor a nuestro pueblo”, anotó.

Finta con el nepotismo

Nos piden no irnos con la finta al dar por sentado que, por presiones del PVEM, las reformas sobre nepotismo y límites a la reelección entrarán en vigor hasta el 2030. Quienes saben del tema aseguran que, en realidad, fueron algunos liderazgos de la 4T quienes operaron para que se aplazara la entrada en vigor de los candados, sobre todo, pensando en la reelección. Es cosa de revisar quiénes, de los actuales diputados federales, tienen la posibilidad de repetir en el cargo en el 2027. Si la reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se aplicaba de inmediato, varios personajes de relevancia se quedarían fuera de la jugada dentro de dos años, lo que los dejaría en una posición débil para jugar en los comicios presidenciales del 2030. Es el caso, también, de varios presidentes municipales, sobre todo, del Estado de México, que al aplazarse la entrada en vigor de las reformas podrán apostarle a reelegirse en el 2027, con lo que eso implica para el futuro cercano. Ahí el dato.

Avanza aborto libre

Hay muchos que consideran relevante el hecho de que el Congreso de Campeche haya despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Además de cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión abona al fortalecimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Llama la atención que la iniciativa no fue presentada por algún diputado, sino por la ombudsperson estatal, Ligia Rodríguez, lo que habla de la posición timorata de los legisladores locales, incluidos los de Morena, quienes no se atrevieron a proponer la despenalización, por miedo a perder apoyos en los sectores conservadores de la entidad. La aprobación de la iniciativa se realizó en privado y de madrugada, para evitar bloqueos de parte de los grupos Provida, los cuales no tardaron en reprochar e incluso descalificar al Congreso, ayer, por la decisión tomada. Suman 22 entidades con libre aborto. Habrá que ver qué pasa con las otras 10. Pendientes.

Otro al que salpican

Por cierto que el tema de Juan Pablo Penilla sigue salpicando a legisladores de Morena. Ahora fue a Sergio Mayer, a quien relacionan con Sergio Ramírez Muñoz, socio de Penilla Rodríguez y que, de acuerdo con documentos presentados por el PAN en San Lázaro, se benefició de contratos bien remunerados al ser parte del equipo de asesores del diputado en 2021. Ante esto, el exintegrante de Garibaldi dijo tajantemente que no hay nada que ocultar, pues los contratos son abiertos a que los vea cualquier persona y reconoció que Ramírez Muñoz estuvo los últimos tres meses de su gestión como su asesor en temas de cultura de paz. “No hay nada turbio, yo estoy reconociendo que sí fue asesor mío en el 2021. De conocer lo otro, yo no sé lo que esté haciendo ahorita”, dijo, pero señaló que el abogado Juan Manuel Delgado González aclaró que “los abogados de El Mayo Zambada son él y el licenciado Penilla y que Sergio Ramírez no tiene nada que ver en este tema”. Ahí ese flanco de la polémica.

Aún no hay campañas

En medio de las críticas por la visita de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz a la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, por ser presuntamente actos anticipados de campaña, el coordinador de la bancada del partido guinda, Ricardo Monreal, salió en defensa de éstas. Aseguró que son tiempos en los que todavía no hay campañas electorales y agregó que la reforma al Poder Judicial es una gran hazaña. “Tenemos que enterarnos de lo que representa la elección para ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal. En los 200 años que tenemos de México independiente no ha habido una reforma de gran magnitud y de tal profundidad. El hecho de que hayamos superado tanto obstáculo y resistencia del poder conservador es magnífico… la historia lo va a reconocer y van a surgir de este proceso juezas y jueces mejores, más sensibles, más comprometidos con el pueblo; entonces éste será el primer bloque”, señaló el legislador.