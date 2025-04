El descuido de empresarios, quienes tras el impacto del huracán Otis, dejaron inmuebles en el abandono en Acapulco, está empezando a generar problemas y preocupación entre los habitantes del puerto. Uno de los casos que ha llamado la atención es del restaurante Becco al Mare. Y es que resulta que ese sitio que llegó a ser referencial por su gastronomía y una gran vista a la bahía, hoy se encuentra no sólo en estado de abandono sino que sigue siendo objeto de saqueos y de ocupación de personas en indigencia, aunque también hay reportes de que es usado por personas para consumir ahí drogas. Ubicado en la exclusiva zona de Las Brisas bien valdría la pena que de vez en cuando le echaran un ojo. Ciertamente la recuperación del espacio depende de capital y de otras variables que no siempre están en manos de los empresarios, pero el desdén lo único que está generando es un caldo de cultivo para que en el sitio aflore incluso criminalidad. Pendientes.

Y quien tras los encuentros con colectivos de personas buscadoras lanzó un mensaje más que necesario fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien pidió a funcionarios públicos que no quieran hacer su chamba en el tema de la atención a familiares de personas desaparecidas, mejor renunciar. “Pues eso es una instrucción, y al que no le guste trabajar y al que no le guste estar en estas mesas, también puede decir libremente no me gusta, ya me voy, lo digo por mis compañeros, no lo digo por ustedes”. Rodríguez escuchó en los últimos días, de parte de algunos integrantes de colectivos, quejas contra el desempeño de varios servidores públicos que participan en dependencias relacionadas con la búsqueda. En particular se han referido a las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuridia Rodríguez Estrada. Por lo pronto, Rosa Icela ha dejado establecido un canal de comunicación con los colectivos. Algo que hacía mucha falta, nos comentan.

Y hablando de reuniones con madres buscadoras, no deja de llamar la atención la ausencia de una institución que, de haber querido, podría haberse sumado a estos diálogos. Nos referimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra, quien sigue sumando, nos dicen, exigencias para que deje el cargo. Y es que no se entiende cómo ni de broma apareció en el lugar de los encuentros promovidos por Gobernación y cómo en el momento actual la agenda de la otrora activista en materia de Derechos Humanos no tiene espacio para incluir este tema. Con su desdén, nos comparten, flaco favor le hace Piedra al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Así hallan más justificación las exigencias de colectivos de que se vaya. “Yo le solicito aquí desde el momento, la renuncia de la comisionada nacional de derechos humanos, y vamos a luchar porque ella sea destituida, porque a ella no le interesan las víctimas, que lo ocupe una persona que sea sensible”, afirmó Ceci Flores. Uf.

A últimas fechas se han venido sumando noticias a las que vale la pena echar un ojo, nos hacen ver. Ayer, por ejemplo, se conoció el fallecimiento de un hombre de 31 años por sarampión, cuyo caso se complicó por una diabetes y porque no había sido vacunado. También ayer la Secretaría de Salud dio cuenta de un aviso epidemiológico relacionado con la tosferina. Sobre ésta última informó, por ejemplo, que hasta la semana epidemiológica 14, que cerró el pasado 6 de abril, había 696 casos confirmados, en 2025; en 2024 se confirmaron 463 casos y en 2023, sólo 188 casos. Para muchos, la desatención que se ha venido dando en los últimos años sobre la vacunación y la fuerza que ha adquirido la corriente antivacunas, obliga a las autoridades sanitarias a reforzar acciones y campañas a favor de la vacunación; también en otros casos, a fortalecer los esquemas de vigilancia. En el caso de los ciudadanos a aplicar, sin caer en los extremos, las medidas de prevención que se aprendieron durante la pandemia de Covid.

Y quien apareció en los juzgados locales de Morelos para supuestamente tratar de conocer la denuncia que presentó su media hermana en su contra fue el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Al exfutbolista, que fue acusado por el delito de violación en grado de tentativa, se le vio muy sonriente en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. De acuerdo con reportes periodísticos, el hoy diputado solicitó al juez conocer la denuncia en su contra, pero éste le respondió de manera negativa. En días anteriores se informó que la acción de la justicia en este caso se encuentra suspendida tras la decisión de la Cámara de Diputados de no dar entrada al juicio de procedencia en contra de Blanco. También, según se difundió, se le hizo ver que mantiene la inmunidad procesal, por lo cual no hay nada que en estos momentos pudiera correr en su contra en las instancias legales. Con todo esto, lo de ayer quedó como un paseo de Blanco por los juzgados. Quizá por eso se le vio en todos los momentos de muy buen humor. Ahí el dato.

Dicen la senadora morenista Andrea Chávez que ya mandó quitar su imagen de las unidades móviles médicas que circulaban por todo Chihuahua haciendo un doble servicio: atendiendo problemas de salud y, de refilón y ahí como no queriendo la cosa, haciendo más amplia la presencia de la legisladora del guinda que busca convertirse en la próxima candidata del guinda al gobierno de esa entidad. En este caso, nos comentan, ha insistido que no retirará de circulación las unidades y ambulancias solo ya no tendrán su rostro y nombre. En días pasados los reflectores se posaron encima de ella por el señalamiento que se dio desde Palacio Nacional para que se establezcan reglas en Morena y “nadie se adelante a nada”. El caso de la promoción, para muchos anticipada que realiza Chávez, es el más conocido, por lo que no se puede desasociar la petición no solo relacionada con la contención cuando faltan dos años para la elección estatal, sino también para volver a poner sobre la mesa máximas de la 4T como la de que no se trata nada más de llegar por llegar al poder. Ahí el dato.