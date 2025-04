Abucheo y disculpas a Noroña

Y no esperó mucho la dirigencia del PT, que encabeza Alberto Anaya, para apurar “sentidas disculpas” al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, luego del sonoro abucheo que recibió el sábado pasado durante el Congreso Nacional de ese instituto político. A través de una publicación en redes, Anaya señaló: “Lamentamos lo sucedido este sábado con el compañero senador Fernández Noroña, tras las expresiones negativas de algunos compañeros hacia su persona. Reconocemos en él a un hombre de izquierda, progresista, un gran legislador y muy valioso e importante para la Cuarta Transformación”. A reserva de que el legislador del guinda las acepte, lo que dio cuenta el abucheo es que los petistas siguen inconformes con el trato que les dan los morenistas, pues apenas la semana pasada otro dirigente, Reginaldo Sandoval, describió las relaciones entre ambos partidos como “congeladas”. Uf.

Cuestionamientos de Zedillo

Y habrá que estar pendientes de lo que provoque un artículo de una entrevista al expresidente Ernesto Zedillo en las revistas Letras Libres y Nexos. Y es que, nos comentan, el exmandatario nuevamente ha roto el silencio para hacer frontales cuestionamientos a los gobiernos de la 4T. El hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la construcción de la democracia hoy asediada, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello, apunta. El eje de sus señalamientos es la reforma al Poder Judicial, pero en su texto, como dicen las abuelas, no deja títere con cabeza. Y es que igual cuestiona muchas de las reformas constitucionales emprendidas en el periodo de la llamada Cuarta Transformación —nombre que igualmente refuta—, así como decisiones y políticas llevadas a cabo sobre todo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para advertir, a su parecer, que lo que se ha hecho es enfilar al país hacia una tiranía. Incluso señala el exmandatario en el periodo 1994-2000 que “nuestra joven democracia ha sido asesinada”.

Mano oscura en Michoacán

Nos aseguran que, más que mano negra, hubo una mano muy oscura tras la agresión que sufrió el senador de Morena por Michoacán Raúl Morón, el sábado, en un acto público. Cuando el legislador realizaba una asamblea informativa sobre la elección judicial del próximo 1 de junio, varias personas irrumpieron en un salón del hotel Posada del Sol, en Morelia, y reventaron el evento con actos de violencia, como arrojar sillas y otros objetos a quienes estaban en el presídium. El diputado local de Morena Juan Carlos Barragán responsabilizó del vandalismo al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien, dijo, utilizó recursos públicos para rentar camiones en los que llegaron los rijosos. En medio de este río revuelto, provocado por ansias sucesorias, lo que quedó claro fue que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es ajeno a esta grilla que se vive dentro de la 4T, lo cual quedó demostrado con la detención de cinco agresores. Ahí el dato.

Ojo con BCS

Nos recomiendan no despegar el ojo de Baja California Sur, esa pequeña entidad en la que, últimamente, han estado ocurriendo cosas y no precisamente buenas. Resulta que en 2024 se registraron cinco casos de agresiones en contra de defensores del medioambiente, un fenómeno que antes no se presentaba en el estado, pues en 2023 hubo sólo una y en los 10 años anteriores seis en total. Colectivos ven la intromisión del crimen organizado en los megaproyectos turísticos como una de las causas del alza en el hostigamiento a ambientalistas. No se trata de un dato fortuito ni de una apreciación a la ligera, pues las jornadas violentas que se han presentado en las últimas semanas en Los Cabos y en La Paz, y el aumento en desapariciones, como lo hemos documentado en este medio, revelan una presencia cada vez mayor de la delincuencia organizada en la entidad que ¿gobierna? el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, quien parece no darse cuenta de lo que ocurre en el estado. Uf.

Le suben dos rayas

No a pocos salta a la vista la multiplicidad de asuntos que pueden desatar tensiones entre México y Estados Unidos. Y es que, según parece, no pasa semana en la que no aparezca un nuevo problema. Lo que más llama la atención es que autoridades estadounidenses le suban algunas rayas a sus pronunciamientos y medidas de apremio. Es el caso ahora de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien puso como plazo el próximo 30 de abril para que se resuelvan problemas burocráticos que impiden vuelos de aeronaves contratadas por EU para la atención del problema del gusano barrenador. De no hacerse así el amago es cerrar las importaciones de ganado. Con ello, para evitar sanciones, ahora los frentes a defender ya no son únicamente en cuanto al aluminio, el acero y en la industria automotriz; tampoco por el incumplimiento en el Tratado de Aguas de 1944, ni por la acusación de presuntamente incurrir en dumping para la exportación de jitomate. Hay que agregar ahora lo del gusano barrenador y aquello de: “Y lo que se acumule”.

Ley Telecom, paso a pasito

En el Senado, Morena se alista para pasar de la cuarta velocidad a la primera con la nueva Ley Telecom. Y es que este lunes, los legisladores guindas se reunirán con representantes del Ejecutivo para revisar los puntos más polémicos, en especial el artículo 109, señalado por su potencial para abrir la puerta a la censura en redes y plataformas digitales. Aunque el dictamen sigue en el orden del día, nos dicen que la Junta de Coordinación Política, encabezada por Adán Augusto López, pedirá retirarlo para abrir el diálogo. No quieren que el tema explote antes de tiempo. El martes comenzará el desfile de reuniones: primero con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y luego con otros actores del sector. El objetivo es claro: calmar las aguas, recoger propuestas... y, de paso, corregir lo que haya que corregir, a partir de lo que incluso ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum: que la censura no es la intención. Porque lo que menos necesita el oficialismo, en plena efervescencia electoral, es que se le acuse de querer amordazar Internet.