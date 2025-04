Se acaba la controversial gestión

No hay plazo que no se cumpla, reza el dicho, y eso está ocurriendo en el Instituto Nacional de Migración, dependencia en la que anoche avanzaban los procesos de entrega-recepción para que, luego de una larga espera, pueda asumir como titular de esa dependencia el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. El que se va, es sabido, es el polémico Francisco Garduño, a quien recientemente favoreció un resolutivo judicial en el caso de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Fue ésa la mayor, pero no la única controversia de la que fue protagonista. También lo fueron las acciones de contención migratoria que en algún momento se desplegaron en la frontera sur, o qué tal su choque personal con el padre Alejandro Solalinde, activista en materia migratoria al que calificó como “el pollero de Dios”. Garduño estuvo casi seis meses en el actual Gobierno, a pesar de que su relevo ya estaba listo.

Mal arranque en Veracruz

El asesinato del candidato de Morena al municipio de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, ayer, empañó el arranque de las campañas por los 212 ayuntamientos de Veracruz. En lo que va del proceso electoral ya se han presentado varios actos de violencia y algunos aspirantes se han bajado por amenazas, por lo que el atentado de ayer, nos dicen, debe encender las alertas. Por otro lado, no deja de llamar la atención la fractura de las grandes alianzas dentro del proceso en marcha, al grado de que PAN y PRI, partidos que juntos ganaron Boca del Río y Veracruz en el 2021, ahora compiten entre sí. Y en el oficialismo no cantan mal las rancheras, ya que el PT va en solitario en ambas demarcaciones y en otras muchas, mientras que en Boca del Río con trabajos se logró conformar una coalición Morena-PVEM. Nos recomiendan no despegar la vista de lo que pase aquí durante el próximo mes, pues hay quienes lo consideran un laboratorio de lo que puede ocurrir a nivel nacional. Pendientes.

Contra los candidatos cuestionados

Aunque el Senado ya presentó un recurso general ante el INE por irregularidades en algunas candidaturas para la elección del Poder Judicial, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, decidió ir más allá. Y es que resulta que, por su propia cuenta, el morenista solicitó información a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al propio Instituto Nacional Electoral, sobre al menos una veintena de aspirantes que, asegura, no cumplen con los requisitos de elegibilidad. El legislador dijo que el recurso jurídico inicial “no refleja” su postura ni la de otros legisladores, pues su prioridad es que las candidaturas impugnadas se retiren antes de que la gente vote. Por eso, ya giró tres oficios: uno al fiscal general, otro al secretario de Seguridad —que estará en el Senado esta semana— y uno más a la presidenta del INE. Asegura que no busca impugnar todo el acuerdo del árbitro electoral, sino casos concretos. Y aunque no fijó plazos a las autoridades para responder, dejó claro que su meta es presentar un recurso esta misma semana, aunque no aclaró de qué tipo ni ante cuál instancia. Pendientes.

En la misma causa

Hay quien cree que la Presidenta Claudia Sheinbaum ganó un aliado en Canadá en la intención común que nuestro país tiene de ir librando las andanadas de Donald Trump. Esto luego de que se confirmó que Mark Carney, líder del Partido Liberal, será oficialmente el nuevo primer ministro de ese país, tras resultar vencedor en las elecciones legislativas de este lunes, con 168 escaños, apenas cuatro por debajo de la mayoría absoluta. La mandataria mexicana felicitó a Carney por el triunfo del liberal, con quien ya ha sostenido conversaciones. Entre ambos existen puntos en común y hay confianza en algunos círculos, sobre todo económicos, en que la fuerza de ambos, aunque sus estilos difieren, pueda contener las políticas del presidente estadounidense, por lo pronto para alcanzar una renegociación positiva del T-MEC el año próximo. Aún falta ver qué posición asume el magnate frente al nuevo premier canadiense, sobre todo después del golpeteo del que fue blanco su antecesor Justin Trudeau por parte del republicano, que de hecho abandonó el poder estando ya muy debilitado.

Polémica por la réplica

Y fue el abogado Javier Tejado, vicepresidente de la Oficina de Información de Grupo Televisa, quien se presentó ayer en el programa de Carmen Aristegui para pedir su derecho de réplica. Esto, a raíz de una serie de trabajos publicados por la comunicadora en su espacio en los que ha señalado una presunta fabricación de contenidos y campañas contra adversarios. Sin embargo, lo que ocurrió fue que no se le permitió participar en la emisión. Una serie de videos e imágenes dan cuenta de lo anterior, por lo que hasta el momento ha quedado la impresión de que se perdió la oportunidad de tener en ese espacio y en vivo las dos versiones que conformarían una historia más completa sobre los hechos denunciados. Por lo pronto, han prevalecido los señalamientos de quien parece un excolaborador externo, que, se ha dicho, tenía por trabajo la edición de materiales. Tejado ha señalado, tras lo anterior, su intención de proceder legalmente. Pendientes.

Indefinición en el IFT

Y quienes siguen en la incertidumbre, en espera de noticias sobre la forma en la que se dará la conclusión de sus contrataciones, son los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Apenas este lunes, decenas de ellos acudieron al Senado a dar cuenta de su exigencia de que se respeten sus derechos laborales, como se estableció en la reforma que desapareció el lugar de trabajo al que pertenecían. Es sabido que en ese órgano autónomo, muchos empleados y funcionarios recibieron capacitación especializada para acometer sus tareas, por lo cual simplemente echarlos sería desperdiciar talento que puede ser requerido por la nueva Agencia de Transformación Digital, que lo remplazará. Quienes conocen a la institución y sus alcances, plantean que se puedan rescatar buenas prácticas y procesos. Incluso destacan sus funciones recaudatorias por el uso de recursos del dominio de la nación por el uso del espectro, donde las cifras ya superaron en el primer trimestre lo esperado para todo el año. Pendientes.