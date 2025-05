Crece desabasto de diésel

Relevante, nos hacen ver, el desabasto de diésel que se presenta en el oriente del país, especialmente en Veracruz, en Perote y en Puebla. Y es que en los últimos días se ha observado a decenas de pipas estacionadas en torno a la terminal El Sardinero del puerto jarocho, una instalación estratégica en la región. Pemex no ha ofrecido explicación alguna. Lo único que saben algunos de los afectados es que el buque que abastece a esta terminal se encuentra en la aduana desde la semana pasada, pero no ha sido descargado y no se sabe cuándo se hará. La falta del combustible ya provocó severas afectaciones a por lo menos 34 gasolinerías, ya que, al pertenecer a la franquicia de la empresa pública, no pueden adquirirlo por otras vías. Unos pocos se han tenido que mover hacia Tula e incluso a Azcapotzalco, en la CDMX, pero no todos tienen la capacidad económica y logística para hacer algo así. Lo deseable, nos dicen, es que se solucione este problema, que amenaza con escalar. Veremos.

“El próximo director del Metro”

Con la novedad de que el dato de que Adrián Rubalcava asumiría como director del Metro, ya lo conocía un grupo de empresarios y políticos desde por lo menos hace ¡seis semanas! Y es que acaba de conocerse un video en el José Luis Salinas, propietario de El Pollo Feliz, se refiere al exalcalde de Cuajimalpa como futuro titular del Sistema de Transporte Colectivo y hasta bromas hace al respecto durante su festejo de cumpleaños. En las imágenes se ve cómo agradece tener como invitados a legisladores y además, agrega: “Tenemos al próximo director del Metro”. El empresario luego aprovecha para hacer una pretendida broma: “Yo les voy a decir una cosa: ser director del Metro, digo, los de Tlaxcala no están aquí… ser director del Metro es mejor que ser gobernador de Tlaxcala”. Y se ríe mientras le aplauden. En fin, parece que una serie de indiscreciones, quién sabe de quién —y un menosprecio en este caso— precedieron la llegada del nuevo funcionario capitalino.

Que mejor no ayude

Y nos cuentan que además de cierta extrañeza, provocó también desazón la ocurrencia del titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, de pedir durante la reciente reunión de Morena, el domingo pasado, que se discutiera una posible nacionalización del Canal 13. Y la desazón, incluso entre compañeros de su partido, nos comentan, es porque posiciones como ésta, más que ayudar bombardean iniciativas sobre las que el movimiento de la 4T sí tiene interés. Fue ayer la propia Presidenta Claudia Sheinbaum la que se apartó de lo expresado por Taibo II. “No, no es la intención del Gobierno de México, ni mucho menos… hay libre expresión. La mandataria dijo que respeta que el morenista exprese su opinión, pero atajó: “Nosotros no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora”. Sin duda abrir frentes en momentos complejos y sólo por protagonismo, no es la mejor ayuda que un militante le puede dar a su partido.

Ser o no ser española

Con la novedad de que las versiones que dan cuenta de una intención que tendría la no exprimera dama, Beatriz Gutiérrez, de allegarse la nacionalidad española, siguen nutriendo el debate en las benditas redes. Y no cualquier debate, sino el más encarnizado. Y es que los críticos de la escritora, nos comentan, no dejan de cuestionar lo que consideran una grave incongruencia de su parte, al haber sido parte activa de la iniciativa que tuvo el Gobierno pasado de exigir disculpas a la Corona española por sucesos acontecidos durante la Conquista. La autora del libro Feminismo silencioso, nos comentan, ayer apareció en Instagram al responder el comentario de un usuario que le escribió: “Saludos a su nueva patria”, con un emoji de la bandera de España. Gutiérrez le replicó: “Yo vivo en nuestro bello México”. El caso es que hasta el momento no está confirmada ni desmentida la versión de que busca volverse española. Nos dicen que si fuera el caso, varios de los duros comentarios de las benditas se volverían realidad. Uf.

La jugada del PT

Nos recomiendan poner lupa a cómo se ha movido el PT en los últimos días y, sobre todo, a las declaraciones que hizo ayer su líder en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, pues hay mucho fondo. El deslinde de este partido de los lineamientos éticos aprobados en el Consejo Nacional de Morena revelan, en primera instancia se debe a que el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, no está nada contento con las cúpulas del guinda, y Sandoval es la vía para externar su malestar. Por otro lado, hay quienes ven en el deslinde un anuncio velado de que en una de ésas el PT postula en el 2027 como candidato a gobernador a algún morenista que no pueda hacerlo por el guinda. Saúl Monreal no se ha descartado como aspirante a suceder a su hermano David en Zacatecas, pese al candado morenista, así que todo puede suceder. Al pintar su raya, el partido rojo y amarillo se podría convertir, nos dicen, en refugio de varios guindas con vocación nepotista, en el futuro cercano. ¿Será?

Gases en Tabasco

Muy delicado lo que ocurrió ayer en el municipio de Balancán, Tabasco, cuando elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional deshicieron con violencia un plantón de estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Las reseñas coinciden en que el acto de represión fue ordenado por las autoridades estatales, y que la GN sólo atendió una petición de apoyo. Los inconformes mantenían bloqueado el acceso principal a la cabecera municipal en demanda de la destitución del director del Instituto, Iván Arturo Pérez, a quien acusan de corrupción, nepotismo y hasta acoso. Dicen los que saben que el aludido es uno de los principales operadores del gobernador Javier May, por lo que su destitución era improcedente. Ahora May tendrá que explicar por qué optó por la fuerza en lugar de privilegiar el diálogo, sobre todo, porque se supone que, en la 4T, a la que pertenece, ya se erradicó la represión. Pendientes.