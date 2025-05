Primero asegúrense de tener visa

Con la novedad de que legisladores mexicanos ya andan pensando en ir a cabildear a Washington contra la ley que de aprobarse gravaría con un 5% las remesas que envían migrantes que viven en Estados Unidos. En el Senado alistan ya una carta para solicitar que una comitiva pueda entablar un diálogo sobre el asunto y se ha dicho que la comisión que viajaría “será plural”. Pero no sólo son los senadores. También diputados solicitaron una reunión con sus pares estadounidenses. A través de una misiva, dirigida a James Michael Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, diputados de Morena manifestaron su preocupación ante la iniciativa presentada y propusieron una reunión entre representantes de ambos congresos por supuesto allá en DC. Todo bien. Sólo entre quienes conocen los temas de la relación bilateral nos comentan que, como andan las cosas, no estaría mal que antes de viajar revisaran si sus visas están vigentes. ¡Cómo son!

Claudia, Delfina y la Zona Oriente del Edomex

Y quienes ayer encabezaron una revisión de los avances del Plan de Rescate Zona Oriente del Estado de México fueron la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Fue en Palacio Nacional donde, se informó, se analizó el estatus del proyecto con el que se dará atención prioritaria a 10 millones de mexiquenses. La mandataria estatal dio cuenta de la reunión en la que se revisaron los proyectos que se ejecutarán en cada uno de los 10 municipios beneficiarios del plan, con una inversión de 48 mil millones de pesos: renovación de infraestructura urbana y educativa, movilidad, sistema de drenaje, red de hospitales y estancias infantiles. Asistieron al encuentro integrantes del Gabinete federal y por parte del Edomex Horacio Duarte, secretario General de Gobierno y Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas; también los alcaldes que conforman la región. Ahí el dato.

Llamada México-Canadá

Y justo en el momento en el que parecen crecer las tensiones bilaterales entre México y EU, a partir de decisiones tomadas por distintas áreas del gobierno de Donald Trump, quienes ayer sostuvieron una charla telefónica fueron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el recientemente electo primer ministro de Canadá, Mark Carney. “Tuvimos una muy buena conversación… Le felicité por su triunfo en las pasadas elecciones y coincidimos en la importancia del T-MEC para las tres naciones”, informó Sheinbaum en sus redes sociales. Dialogaron también sobre asuntos de la relación bilateral, como la continuidad y fortalecimiento del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que permite a mexicanos emplearse por ciertos periodos del año en el país del que México es socio comercial. Es sabido que Canadá enfrenta sus propios desafíos con el gobierno del magnate. Así que la llamada de ayer no puede pasarse por alto.

Alcalde indeseable

Muy acertadas, nos dicen, las maniobras que realizaron ciertos personajes de Morena para evitar que el alcalde de Cuautla, Jesús Corona, estuviera en el evento que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el miércoles en ese municipio de Morelos. Y es que el edil morenista no es precisamente algo para presumir, luego de que semanas atrás circulara un video en donde se le ve en una reunión con quien ubican como líder del Cártel de Sinaloa en la región. Dicen los que saben que el miércoles, Corona no se quería mover de la antigua estación del tren, en donde se esperaba la llegada de Sheinbaum, hasta que le advirtieron que si no se retiraba, de plano la Presidenta no bajaría de su auto. Finalmente, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, lo convenció de que se fuera y el alcalde, que está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, se fue, sin poder tomarse la foto que pretendía. Ahí el dato.

Liderazgo naranja

Nos hacen ver que, ante la ausencia del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, a quien de plano no se le ve por ninguna parte, otras figuras empiezan a asumir el liderazgo de esta fuerza política. El partido naranja es el que encabeza a los candidatos a cargos de elección popular en Veracruz que han sido amenazados. Pero quien ha salido a dar la cara en su defensa no ha sido Máynez, sino el senador Luis Donaldo Colosio. El legislador provocó mucho ruido con su presencia en Xalapa el pasado miércoles, en donde asumió una postura crítica ante la violencia política que se ha desatado en Veracruz. Y días antes estuvo en Durango, en donde también está en curso un proceso para la renovación de los ayuntamientos. Dicen los que saben que en los próximos días Colosio visitará otras entidades federativas, por lo que no faltará quien piense que se trata de una campaña adelantada, aprovechando el vacío que hay en la dirigencia de su partido. ¿Será?

Ya salió el peine

En su afán de estar presentes en la elección judicial, los partidos políticos de todos los colores fueron sorprendidos y exhibidos, nos comentan, y esta vez con números fríos. Rumbo a la inédita elección judicial del 1 de junio, el INE registró una cifra atípica de solicitudes de observadores de la jornada, cuyo número final de interesados cerró con 317 mil 76. Sin embargo, el árbitro electoral “bateó” a 38 mil, tras detectar que se trataba de militantes de partidos, funcionarios públicos o servidores de la nación. De los rechazados, el 55 por ciento es militante de Morena, es decir, 20 mil 900. Otros 5 mil 336 son del PRI; 2 mil 526, del Verde; mil 280 del PT; mil 270 de Movimiento Ciudadano y mil 257 del PAN, así como 5 mil 600 de partidos locales. Hasta ahora se han aprobado 104 mil observadores, y sólo para contrastar el dato, en el proceso electoral del 2024, se avalaron 34 mil 881 observadores. ¿Qué tal?