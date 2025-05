› Naranja en mal estado

Una vez más se asoció el nombre de Movimiento Ciudadano a la narcopolítica, cuando en un video, Elvis Ventura, candidato a Nanchital, Veracruz, fue acusado de vínculos con el crimen. El lunes la gobernadora Rocío Nahle pidió a la Fiscalía estatal que investigara al aspirante y ayer éste renunció a su candidatura. La forma en que reaccionó, consideran algunos, le daría algunos visos de verosimilitud a los señalamientos. Todo este sainete es una muestra más de la forma en que el crimen ha estado impactando en el proceso electoral que está en marcha en Veracruz. Y permite advertir, además, que por alguna razón presuntos delincuentes han encontrado en el partido naranja una llave para tratar de entrar en la política y acceder a cargos de poder, sobre todo a nivel municipal. Algún liderazgo emecista podría decir que una golondrina no hace verano. Pero con Taxco, Coalcomán, Teuchitlán, Nanchital…. ya son varias. ¿Y el dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez? Uf.

› Una más del Cuau

Como si no fuera suficiente con las cerca de 12 denuncias penales que lleva a cuestas el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, ayer se supo que la Secretaría de la Contraloría estatal tiene abierto un procedimiento administrativo en contra del exfutbolista, ahora por no entregar su declaración patrimonial. Dicen los que saben que la conducta del Cuau, más que una omisión, es la confirmación de una política de opacidad que ha aplicado durante su trayectoria como servidor público. “Es un reflejo de lo que vivimos durante seis años”, señaló ayer Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, una organización que se ha dedicado a documentar las irregularidades financieras y administrativas de la gestión de Blanco. El no presentar su declaración patrimonial al final de su mandato le puede generar a Cuauhtémoc sanciones, que pueden llegar a su inhabilitación. Aunque se ve difícil, nos dicen, que pierda el manto protector de Morena. Veremos.

› ¿Quién revisa lo que se anuncia en X?

Desde hace un par de semanas circula en la red social X una campaña publicitaria con imágenes y noticias falsas sobre el secretario de Hacienda, Édgar Amador. Igual que ocurrió con personajes como Arturo Zaldívar o Galilea Montijo, se usan fotos y textos manipulados que dirigen a sitios fraudulentos. Lo más grave, nos comentan, es que no son simples publicaciones virales: son anuncios pagados, con origen en el extranjero, lo que implica que pasaron por filtros de aprobación. Un cuestionamiento que ante este tipo de hechos surge es el de ¿quién es el responsable del control de calidad en X?, ¿quién autoriza campañas que claramente tienen fines de estafa y phishing? Es algo delicado, nos hacen ver, porque la plataforma obtiene ingresos por permitir estos contenidos y, al parecer, nadie supervisa si lo que llega desde fuera es legal o engañoso. No es un caso aislado ni una anécdota menor: es un tema que pone en riesgo a usuarios, daña reputaciones y exhibe una preocupante omisión de quienes deberían proteger la integridad de la plataforma. Ahí el dato.

› La disculpa sigue dando de qué hablar

Y quienes siguen sin dar crédito a lo que ocurrió el lunes pasado en la Cámara alta son senadoras de oposición que calificaron como abuso de poder el acto público que encabezó el morenista Gerardo Fernández Noroña para que un ciudadano le ofreciera una disculpa pública por haberlo increpado en septiembre pasado en el aeropuerto. La senadora Alejandra Barrales, quien militó con Fernández Noroña en el PRD, argumentó que marchó y protestó con el hoy senador morenista por la democracia y la libertad de expresión, por lo que no se explica su comportamiento actual. “Mucha pena que sea un compañero de izquierda. Yo respeto sus posiciones, pero no las comparto. Es evidente que esta disculpa de buena fe no fue un acto voluntario. ¿Qué estaría haciendo la izquierda si ésta fuera una respuesta de un gobierno priista o panista? En tanto, la priista Claudia Anaya ha opinado que el hecho es “una vergüenza”. Fue un abuso de poder, y no es el primero.

Misión remesas

Y es una comitiva plural de senadores la que se encuentra ya en Washington con la idea de plantear a los congresistas de EU un posicionamiento en contra de la aplicación de un impuesto a remesas del cinco por ciento. Los legisladores que conforman la comitiva son: Ignacio Mier, Andrea Chávez, Alejandro Murat y Karina Isabel Ruiz, de Morena; Geovanna Bañuelos, del PT; Ruth Miriam González, del PVEM; Mauricio Vila, del PAN; Cristina Ruíz, del PRI y Amalia García de MC. Es sabido que dirán que si bajan los montos de remesas, por la aplicación del gravamen, a los beneficiarios ya no les alcanzará y querrán también migrar; también señalarán el riesgo de que se abra un mercado negro de traslado del dinero en el que podría entrar el crimen organizado. No son muy optimistas los pronósticos sobre lo que los legisladores mexicanos puedan lograr. Pero hay quien advierte que si no ganan nada, al menos no pierdan el decoro.

› Honrosa despedida a cadete

Nos cuentan que América Yamileth Sánchez, una de los dos cadetes que fallecieron en el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, el 17 de mayo pasado, siempre fue una estudiante sobresaliente. La xalapeña de 20 años de edad fue una de las pocas estudiantes elegidas para ser parte del escuadrón que acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en su toma de protesta el 1 de octubre del 2024. Uno de los orgullos de su familia es el recuerdo de la joven estudiante de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, portando su tradicional uniforme de saco con botones y hombreras, que utilizó para escoltar a la entonces primera Presidenta electa de México, desde el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro hasta la parte central del mismo. Este martes fue despedida en Xalapa con una misa de cuerpo presente, y más tarde fue escoltada por familiares, compañeros y amigos hasta el panteón. La Secretaría de Marina, nos comentan, los ha acompañado en la sentida despedida.