› “¡Actualícense, ignorantes!”

Resulta que ayer, cuando se discutía en la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia, la diputada morenista por Nuevo León, Leticia Chávez, no aguantó que los priistas acusaran a la 4T de no haber leído la iniciativa que iban a votar. Así que intervino para responderles… aunque también hizo levantar algunas cejas. Y es que tras señalar que el dictamen tiene 205 páginas dijo: “Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y nos la puede redactar en la mitad del tiempo, en un cuarto del tiempo y la inteligencia artificial te lo reduce hasta en 15 minutos, nos hemos dado a la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados…”, refirió, alzando la voz, mientras apuntaba el dedo hacia la bancada del PRI. Y enseguida les soltó: “¡Actualícense, ignorantes!”. Las benditas redes no lo dejaron pasar y ya piden que mejor llamen a legislar al diputado Chat GPT.

› Entre ceja y ceja

Y no ha pasado mes, y hay quien dice que semana, en la que algún funcionario o dependencia del gobierno de Estados Unidos no muestre que trae a México entre ceja y ceja. Y es que, con razón o no, si no es el propio presidente de Estados Unidos es la DEA por el narcotráfico o la Secretaría de Seguridad Nacional por la migración o las drogas, o la de Comercio por los aranceles, o la de Agricultura por el gusano barrenador o el Servicio de Migración y Control de Aduanas por las redadas contra connacionales… No hay semana, nos insisten, en la que no haya en la agenda de asuntos espinosos al menos uno puesto sobre la mesa por alguna institución o funcionario del gobierno de Trump. Ayer se agregaron el Departamento del Tesoro que acusa a bancos mexicanos de lavar dinero y la fiscal general Pam Bondi que ayer metió a Mexico en el mismo costal de adversarios en el que tiene también a Irán a China y a Rusia. Uf.

› Ferrer, amargo nombramiento

Con la novedad de que la ceremonia de toma de protesta de nuevos embajadores y cónsules en el Senado no fue precisamente tersa. Se robó los reflectores la senadora panista Lilly Téllez, quien megáfono en mano exhibió el caso de Juan Antonio Ferrer, nombrado embajador ante la Unesco. “¡Ferrer, corrupto, ya vas a correr!”, repitió Lilly durante varios minutos, mientras la senadora Karina Ruiz, y la diputada del PT, Lilia Aguilar, se afanaban en quitarle el artefacto, hasta que de plano la primera con unas tijeras cortó el cable que une al micrófono con el megáfono. Ah, pero Téllez siguió gritando, sin atender los llamados al orden que le hacía Gerardo Fernández Noroña. El nombramiento de Ferrer, exdirector del fallido Insabi, nos comentan, no sólo fue cuestionado por Téllez, sino por la oposición en su conjunto, que recordó las observaciones millonarias que hizo la Auditoría Superior de la Federación a su gestión. Tras el sainete, la legisladora panista denunció que el presidente de la Mesa Directiva intentará destituirla.

› ¿Navarro en desacato?

Colectivos documentaron ayer que maquinaria pesada realizaba labores en la semidestruida Ciudad de las Artes de Tepic, pese a la suspensión dictada un día antes por un juez federal. Al parecer, el Gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, incurrió en desacato, lo que, de confirmarse, le daría armas a quienes lo acusan de no respetar la legalidad. Navarro, nos dicen, podría argumentar que no había recibido la notificación sobre la suspensión, lo cual sería comprensible, pues estos procedimientos no siempre se realizan de inmediato. Como sea, hay quienes creen que, en lugar de seguirle quitando piedras y árboles al complejo cultural, don Miguel Ángel debería preparar sus alegatos y tener a la mano los estudios de impacto ambiental y urbano que no ha hecho públicos —si es que los tiene—, para evitar que el juez dicte una suspensión definitiva que, nos aseguran, sería el principio del fin de su proyecto de estadio. Pendientes.

› Más diputados en Morelos

Resulta que ayer, durante una sesión extraordinaria que para muchos fue un albazo, se formalizó en el Congreso de Morelos una propuesta de aumentar de 20 a 30 el número de diputados. La iniciativa la impulsa el panista Óscar Daniel Martínez Terrazas, presidente de la Junta Política y de Gobierno. Lo que llama la atención fue que se realizara ayer una sesión sin aviso previo y de sólo 10 minutos de duración, con el único fin de recibir formalmente ése y otros proyectos de reformas al marco jurídico. Esto lleva a muchos a pensar que la idea de aumentar la burocracia legislativa en 50 por ciento ya tiene el consenso de otras fuerzas políticas, incluidas las del oficialismo. De ser así, la 4T morelense estaría caminando en sentido contrario a la idea que deslizó hace dos días la Presidenta Claudia Sheinbaum, sobre adelgazar al Congreso federal, al eliminar los pluris. El abultamiento del Legislativo de Morelos podría votarse este jueves. Así que atentos.

› Pues en tandas

Donde ya están planeando la ceremonia de toma de protesta de los 881 nuevos juzgadores del Poder Judicial de la Federación es en el Senado de la República, nos aseguran. Los legisladores ya preparan el acto protocolario, a pesar de que, cosa importante, el Consejo General del INE aún no ha declarado la validez de la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, y hoy cumple una semana de pausa para verificar que cada uno de los ganadores haya tenido promedio mínimo de 8 en licenciatura y de 9 en la especialidad. Y aún falta que se resuelvan las impugnaciones en el Tribunal Electoral. El caso es que en la Cámara alta no quieren sorpresas, por lo que están calculando aforos pues está claro que el número de magistrados que debe rendir protesta supera por mucho las capacidades de salón de sesiones. Lo más seguro, nos adelantan, es que será en tandas y que el proceso se prolongue varias horas.