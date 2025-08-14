› ¿Se atreverá a buscar una notaría?

Varias cejas se levantaron, nos comentan, al conocerse una foto que difundió en sus redes sociales Ivette Morán, esposa del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y es que la imagen muestra a doña Ivette sonriente sosteniendo una constancia de formación de aspirantes a notario emitida por el Colegio de Notarios del Estado de México a través del Instituto de Estudios Notariales. Y es que, nos aseguran quienes conocen cómo se mueve la política en Oaxaca, no faltó quien de inmediato especulara sobre si algunas cosas se estuvieran empezando a cuadrar para que la cónyuge del exmandatario y actual senador por Morena se pudiera estar viendo beneficiada en algún momento con una notaría. Sobre todo porque, nos dicen, esos espacios en no pocos lugares se reparten de manera discrecional y como premios políticos y económicos. Como sea, por el momento son especulaciones a partir de la imagen sobre la que Morán escribió: “Lo logré”.

› El hospital equivocado

Vaya aprieto en el que se vio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el pasado martes. Resulta que, en plena gira por Zongolica, un integrante de su gabinete le aseguró que ya se había corregido el desabasto de medicamentos en el hospital de la sierra. Nahle decidió ir a verificar lo que le habían informado, pero al llegar, fue recibida por una lluvia de reclamos de empleados y pacientes, por falta no sólo de medicinas, sino de equipo. La mandataria tenía que visitar el hospital del IMSS-Bienestar del municipio de Tlaquilpa, en donde aparentemente sí hay medicinas, pero la llevaron al de Zongolica, en donde nadie la esperaba. Y ya que estaba ahí, personal médico le hizo saber que, de 195 claves de medicamentos que deberían tener, sólo había 40. No faltó el malicioso que comentó, más tarde, que el error logístico sirvió para que Nahle se diera cuenta de que la realidad de la entidad no es siempre como se la pintan sus colaboradores. Tssss.

› Verde coquetea con el PAN

Nos recomiendan echar un vistazo a lo que pasó ayer en el Congreso de Yucatán, en donde el único diputado del PVEM, Harry Gerardo Rodríguez Botello, votó junto con la bancada del PAN en contra de la despenalización del aborto. El voto de Rodríguez no fue decisivo, pues si se unía al bloque Morena-PT-PRI-MC, de todos modos no se hubiera logrado la mayoría calificada. Por lo mismo, quienes conocen al legislador verde aseguran que se sumó a la postura de Acción Nacional con la mira puesta en el 2027, ya que ni su partido ni el guinda le garantizan la oportunidad de buscar su reelección. Nos dicen que, tras haber sido diputado local en cuatro ocasiones, Rodríguez Botello ya le agarró demasiado cariño a la curul, pero presiente que los partidos de la 4T no le permitirán continuar en el cargo, por aquello de los lineamientos aprobados en mayo. Y encontró en la votación sobre despenalización del aborto la oportunidad para acercarse al panismo. ¿Será?

› Otra de “autoridades” morenistas

Y sigue la mata dando, nos comentan. Y es que ahora fue el alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, quien de plano explotó cuando una reportera le preguntó si estaría dispuesto a aplicarse el antidoping y hacer públicos los resultados para así poner el ejemplo en instituciones del municipio en donde esta prueba se aplica. “¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?”, retó a la periodista el edil, antes de soltarle molesto una retahíla de cuestionamientos. “Yo no estoy diciendo que sea drogadicto, le estoy haciendo una pregunta”, explicó la reportera. “¿Por qué no le preguntas a los regidores?, ¿qué es lo que quieres lograr?, ¿por qué haces esas preguntas?…” Luego el morenista pasó a las descalificaciones: “Te la pasas con los regidores, ahí molestando. Aburres ahí, no haces nada, quitas el tiempo nada más. ¿A eso te dedicas?”. Así la facilidad de esta “autoridad”, nos comentan, de frontalizar, ofender y al final no responder.

› Dignidad y vocación intactas

Con la novedad de que en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que rompió el silencio y se permitió una última licencia fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y es que una vez concluidas las labores, el ministro, quien integró la sala que llevaba los temas más relevantes del país en materia penal y civil por casi 15 años, subrayó que pese a infundios y calumnias, él y algunos otros se retirarán de la Corte “con la dignidad y la vocación intacta”. Juan Luis González Alcántara Carrancá, en tanto, destacó que durante muchos años “la maquinaria funcionó”, al tiempo que parafraseó al finado músico argentino Gustavo Cerati, al expresar: “Gracias totales”. Y que a quien se vio dudosa en torno a la desaparición de las salas de la Corte, que en los últimos 30 años agilizaron el desahogo de la carga de trabajo en el máximo tribunal, fue a la ministra Loretta Ortiz, que en su discurso reconoció que esa desaparición plantea retos para la nueva integración, de la que, por cierto, ella formará parte. Uf.

› Que será de unidad

Así que para evitar más fracturas internas en Morena, en el Senado trabajan en una candidatura de unidad para presidir la Mesa Directiva para el siguiente periodo legislativo. Al menos eso es lo que reveló el vicecoordinador del partido guinda en ese órgano legislativo, Ignacio Mier, quien dio cuenta de que ya hay pláticas con tres de las mujeres que han alzado la mano para ocupar la presidencia: Verónica Camino, Guadalupe Chavira y Laura Itzel Castillo. Nos dicen que el poblano confió en que el acuerdo de unidad pudiera estar listo antes del 28 de agosto y aclaró que quien encabece la mesa deberá ser mujer, con lo cual Fernández Noroña tendrá que ir apagando la vela que tenía encendida con la posibilidad de volver a participar por ese puesto. No es el único que tendrá que bajarle a la emoción, también tendrán que hacerlo otros y otras, porque se confirma una restricción: quienes tengan una aspiración para el proceso electoral inmediato no podrán jugar. Ahí el dato.