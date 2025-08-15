› El Metro, de mal en peor

Y la mala noticia, nos comentan, es otra vez el Metro. Y es que parece que ya no pasa día sin que usuarios resulten afectados en su movilidad por los recurrentes desperfectos que presenta el sistema de transporte a cargo de Adrián Rubalcava. A últimas fechas se han sucedido cierres de estaciones, cortocircuitos, estruendos, humaredas, filtraciones, inundaciones, avances lentos… y son siempre los usuarios y, no pocos, los que terminan penando para llegar a sus destinos. Y al final sólo se les agradece su paciencia y comprensión. Ayer pasó en la Línea 2, entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez, donde los pasajeros de pronto quedaron en medio de una nube de humo y tuvieron que ser desalojados de los vagones y sacados por las vías. Algunos videos muestran cómo entre los propios usuarios auxiliaban a personas a las que se les complicaba avanzar entre el tumulto. Rubalcava dijo, por cierto, en un video que “son cosas que pasan, son lluvias atípicas”. Ahí el triste caso del STC.

› Rutilio, en Alcatraz de Caimanes

Hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con la existencia del centro de detención Alcatraz de Caimanes, pero resulta que entre ellos hay algunos que creen que sólo le han hecho mala fama a ese ominoso sitio. Es el caso de Rutilio Escandón, quien en un mensaje que subió ayer a las benditas redes consideró incluso que los mexicanos recluidos en ese lugar, que ayer eran 122, “están a buen resguardo”, porque “cada vez hay mejor trato” y “están mejor organizados”. No pocos levantaron la ceja, porque parece que Rutilio hizo una evaluación del centro como si fuera una obra en Chiapas y el fuera aún gobernador. “A los familiares de las mexicanas y mexicanos: no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo”, declaró. Lo bueno es que en Miami nuestro país tiene un cónsul que defiende a… ¿qué?… ¿Es Rutilio? Uf.

› Clausura en el Pedregal

Nos cuentan que el predio ubicado en Bulevar de la Luz 240, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, no deja de acumular sellos de suspensión y clausura por distintas irregularidades, de las que han dado cuenta vecinos, a quienes estas anomalías afectan. El pasado miércoles, la alcaldía a cargo de Javier López Casarín se puso las pilas y colocó algunos nuevos para cesar cualquier obra debido a las violaciones al uso de suelo. El predio que está en el Catálogo de Locaciones y Servicios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y que tiene al menos 55 años, no es la primera vez que cae en irregularidades, pues de acuerdo con la autoridad cuenta con tres procesos judiciales vigentes por faltas a la normatividad en materia urbana, ya que el uso de suelo es para casa habitación, pero opera como plaza comercial. En abril pasado, La Razón informó que en ese momento, pese a los sellos de suspensión, en el lugar se llevaban a cabo diversas actividades. Ahí el dato.

› “90 días de colaboración”

Fue el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien ayer destacó los logros que ha tenido al cumplir 90 días en su encargo a los que denominó “90 días de colaboración”. Lo hizo después de que en Washington el presidente Donald Trump dijera que México “hace lo que le decimos que haga”. Sin embargo, el diplomático sí destacó que ha habido cooperación mutua entre ambas naciones, con respeto a las soberanías. Incluso presentó un decálogo de logros en materia de tráfico de armas, fentanilo y cocaína; de trata de personas, así como en materia migratoria, que ha llevado a niveles récord de descenso en los cruces de indocumentados por la frontera sur de su país. Señaló que en estos 90 días al frente de la embajada de EU en México se ha trabajado de manera estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum como “socios soberanos” que mantienen una “relación única”. A veces Trump nos dicen, complica el trabajo a sus propios colaboradores pero varios de ellos, como sea, terminan recurriendo al oficio.

› Otra extenuada de Morena

Así que otra morenista que decidió vacacionar en el extranjero, ante sus extenuantes jornadas de trabajo, fue la diputada federal Sandra Anaya Villegas, quien presumió un video en el que se ejercita en la Muralla China. Viajera frecuente —ahora lo sabemos—, antes de ir a Beijing, la legisladora se paseó por Holanda. Fue en febrero a París y antes estuvo en Nueva York. Hay quienes tienen la esperanza de que doña Sandra aproveche algunos de sus paseos para meditar sobre la necesidad de que devuelva los terrenos que adquirió a precios irrisorios en el Lago de Tequesquitengo, cuando era cercana colaboradora de Cuauhtémoc Blanco, como se lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. La compra-venta fue tan cuestionada, que el extitular del fideicomiso que administraba los lotes, Dionicio Álvarez, está prófugo de la justicia, nos comentan. Pero, por lo que se ve, la diputada federal no renunciará ni a sus propiedades ni a sus viajes suntuosos, aunque parte del costo lo asuma Morena.

› Pos que ya no se respetó

Dicen los que saben que, a 16 días de que inicie una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación, con la llegada de los nuevos juzgadores, donde parece que ya no importan mucho los acuerdos es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que resulta que según el acuerdo general 3/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de marzo, donde se establecieron las bases para la conclusión de las funciones de la actual integración del alto tribunal, hoy 15 de agosto la ministra presidenta, Norma Piña, presentaría su último informe de labores, lo que fue reprogramado para finales de agosto, sin que se diera a conocer el motivo. De igual forma, se había definido que el 12 de agosto sería la última sesión del pleno; sin embargo, debido a que no han concluido la revisión de temas electorales de la elección judicial, se determinó abrir una sesión extraordinaria el próximo martes. Ahí como que se anda malabareando el proceso de cierre, nos comentan.