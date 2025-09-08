› Critica a Morena y lo echan

Así que Eduardo Cervantes, primer dirigente de Morena en la Ciudad de México, fue removido del programa Formación de Formadores en la capital. Esto ocurrió luego de que el también fundador del guinda lanzara una serie de críticas a la falta de democracia interna “y al hecho de que muchos de sus miembros en posiciones de poder son contrarios a los fundamentos y objetivos del proyecto de transformación de nuestro país político”. Cervantes, nos comentan, acusa una lamentable acción de autoritarismo, censura “y castigo al trabajo colectivo de formación política que se venía realizando”. Y señala que detrás se encuentran Héctor Díaz-Polanco, actual presidente del partido en la ciudad, y algunos integrantes del comité ejecutivo estatal. Por lo pronto, nos cuentan, la decisión ha generado una oleada de críticas a Morena, pero también voces más del sistema que dicen que podrá seguir criticando…, pero en sus redes.

› Van universidades y se acaba viacrucis

Nos piden echar una mirada a los proyectos en ciernes en el oriente del Estado de México y en particular el de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y es que resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez ya confirmaron que en la entidad mexiquense se construirán tres planteles: uno en Naucalpan, otro en Chalco y uno más en Chimalhuacán. Con ello se habla de más de 4 mil 600 estudiantes beneficiados en la primera etapa. Entre los objetivos de los proyectos claramente están el acabar con los traslados interminables y la exclusión educativa. Es sabido que por angas o mangas, durante años, gobiernos mexiquenses dejaron a su suerte a miles de jóvenes. Parece que la cosa ahora es distinta y que pasará poco tiempo para que se acabe el viacrucis de muchos estudiantes mexiquenses. Pendientes.

› Salvando a jueces novatos

Luego de que se hicieran algunos señalamientos en el sentido de que personas juzgadoras que entraron en funciones el 1 de septiembre carecen de experiencia y llegaron al puesto por el apoyo de políticos, resulta que el nuevo Órgano de Administración Judicial ya les prepara su primer curso de especialización. Los impartidores de justicia deberán acudir a la Escuela Nacional de Formación Judicial de la Ciudad de México, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes. Y ya les avisaron que no será el único, porque la profesionalización deberá ser permanente para las nuevas personas juzgadoras. Esto con el fin de garantizar una justicia social para el pueblo, que sea imparcial y expedita. En redes sociales se puso de manifiesto que a varios jueces “se les hizo bolas el engrudo” en su primera semana en los distintos juzgados del país. Atentos.

› Fuego amigo

Resultó ser simpatizante del Partido Verde Ecologista de México la joven Victoria Montes de Oca, quien el sábado confrontó al morenista Gerardo Fernández Noroña durante un encuentro juvenil, por la “incongruencia” del legislador al hablar de austeridad y tener una residencia de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, además de acusarlo de misógino por el trato que le dio a la panista Lilly Téllez cuando fue presidente del Senado. ¿Qué tiene de singular esto? Bueno, pues, que el Verde es una de las fuerzas políticas que mantiene alianza con los guindas tanto en lo electoral como en el Poder Legislativo y a nivel estatal. Así que en una de ésas resulta que se trató de fuego amigo. Lo que es un hecho es que siguen levantando polvaredas los dichos del morenista, quien en medio del escándalo por su casota de 12 millones en Tepoz, sostuvo que defiende los postulados del compañero López Obrador, aunque luego aclaró que es el tabasqueño y no él el austero. ¿Así o más clara la bandera? Uf.

› Hoy, paquete económico

Y será hoy a las ocho de la noche que la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2026 al Congreso. La principal novedad hasta ahora esperada en ese espacio legislativo es la eliminación de la deducción de impuestos por parte de instituciones bancarias al IPAB, institución heredera del Fobaproa, y que fue central en el escándalo del rescate bancario de los años 90. Ese ajuste fue informado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados. Con eso se espera que haya ingresos extra para el Gobierno por 10 mil millones de pesos anuales. Otro de los rubros sobre los que ha habido pequeños adelantos es el relacionado con la modificación del decreto para la regularización de autos chocolate. Y, finalmente, que se prevé un aumento para el presupuesto de proyectos científicos. Al respecto, nos comentan, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ha señalado que confía en que el paquete “reflejará la visión social de la Presidenta”.

› Archiven la foto

Con la novedad de que el senador Saúl Monreal apareció en la primera fila para saludar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes pasado, durante la estancia de la mandataria en Zacatecas, a donde acudió a rendir cuentas por su Informe de Gobierno. El legislador buscó retratarse con la principal promotora de la reforma antinepotismo y de la aplicación de un candado en Morena para las postulaciones de parientes en gubernaturas que aplicará en 2027. Ah, pero resulta que el morenista no ha cambiado de opinión. Todavía nada está escrito, ha insistido quien aspira a relevar a David Monreal en la gubernatura precisamente en 2027 y hasta ahora no habido poder que lo haga cambiar de opinión. “Desafortunadamente yo tengo un hermano gobernador y ese hecho, pues, a mí me está limitando mi aspiración”, ha referido también. Ha dicho que nada tiene contra sus hermanos, que han buscado calmar su impetuosidad, pero sigue en la misma. Por lo pronto, nos comentan, a archivar la foto del viernes.