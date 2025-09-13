› Civilidad entre Poderes

Nos hacen ver que, el próximo martes, además de la demostración de disciplina y gallardía que darán las Fuerzas Armadas, se observará una muestra de civilidad, pues por primera vez en varios años estarán presentes en un mismo evento los representantes de los tres Poderes de la Unión. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que invitó al desfile militar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y a su similar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. La diputada del PAN aceptó la invitación y anunció que acudirá en representación de todos los legisladores. Desde el sexenio anterior, el entonces jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, había dejado de invitar a las ceremonias de Estado a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, con quien la relación se había vuelto insostenible. Las fiestas patrias, nos adelantan, marcarán un antes y un después en la convivencia entre los Poderes. Veremos.

› Suman 3 los Gritos silenciados

Como una bola de nieve, al paso de los días crece el número de municipios del norte de Veracruz que cancelan los eventos para conmemorar el aniversario de la Independencia Nacional. Ayer, las autoridades de Zozocolco de Hidalgo dieron a conocer la suspensión de toda celebración pública el 15 y el 16 de este mes, “para garantizar la seguridad de la población”. El Ayuntamiento de este Pueblo Mágico recomendó a los ciudadanos celebrar exclusivamente en sus casas, para no correr riesgos. Los otros dos municipios en donde tampoco habrá ni ceremonia del Grito ni desfile cívico, hasta ahora, son Coxquihui y Cerro Azul. En los últimos días se han registrado diversos actos de violencia en el norte de Veracruz, en especial en la sierra del Totonacapan. Ayer circularon versiones en medios locales en el sentido de que otras demarcaciones se sumarán a la cancelación de los actos públicos para conmemorar el inicio de la Independencia. Pendientes.

› Un logro, la captura de Bermúdez

Nadie en su sano juicio, nos dicen, podría regatear el mérito de las autoridades mexicanas en la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de la SSP de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un operativo conjunto, en el que participó personal de la dependencia a su cargo, Ejército, Marina, FGR y Centro Nacional de Inteligencia, permitió la captura de quien presuntamente tejió una red criminal en la pasada administración de Tabasco, con elementos de la Policía Estatal. Trabajos de inteligencia permitieron ubicar a El Abuelo en Paraguay, en donde ayer fue detenido, con la colaboración de las autoridades de ese país. Su detención, nos dicen, podría despejar muchas dudas que aún están en el aire sobre lo que hizo estallar la violencia en el Edén. Por lo pronto, se envía un mensaje de cero impunidad. Ahí el dato.

› Arcones marca Andy

Muchos de quienes acuden todos los días a la Cámara de Diputados aseguran haber visto la llegada de decenas de arcones navideños a las oficinas de los diputados de Morena. Algunos legisladores han comentado en privado que quien la está haciendo de Santa Claus es Pedro Haces, pues a su nombre son repartidos los arcones de la marca Finca Rocío. Para más señas, se trata de la empresa de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Las canastas que, dicen los que saben, tienen un costo aproximado de tres mil 500 pesos, incluyen una botella de tequila de la destilería más antigua de América Latina, seis bombones de chocolate rellenos de ganache de tequila “extra añejo reserva de la familia” y una moneda de chocolate con el escudo nacional grabado. Al final, al regalar arcones a morenistas comprados a la empresa de otro morenista, todo quedó en familia.

› Por la paz en Cuautla

Nos recomiendan dar seguimiento a la Caminata por la Paz que tendrá lugar este sábado en Cuautla, la segunda cuidad más importante de Morelos, que cerró el año pasado —último de la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco— como epicentro de la extorsión. La marcha fue convocada por la Diócesis de Cuernavaca, ante los reclamos de empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, por la elevada incidencia de las extorsiones. El gobierno estatal actual, encabezado por Margarita González Saravia, nos aseguran, ha hecho lo que está en sus manos para devolver a los cuautlenses la tranquilidad. Pero con un alcalde, Jesús Corona Damián, bajo investigación de la FGR, por presuntos nexos con la delincuencia, que además nunca acude a las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz, es imposible avanzar. La caminata culminará con un mensaje del obispo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Atentos.

› Planeación-CDMX, en 2025

Nos comentan que, en el Congreso de la Ciudad de México, ya todo mundo da como un hecho que, en lo que resta de este año, no serán recibidos los proyectos del Plan General de Desarrollo y de Programa General de Ordenamiento Territorial. De acuerdo con la panista Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión de Planeación, los foros de consulta están programados para que inicien en noviembre, con una duración de dos meses, por lo que terminarían a finales de año. Las propuestas que se reciban en estos encuentros deberán ser tomadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elaborar los proyectos que debe enviar al Legislativo, lo que necesariamente ocurrirá ya en el transcurso del 2026. Hay quienes consideran que urge dar inicio a un nuevo proceso de planeación en la capital, que pase por poner freno a los megaproyectos inmobiliarios en zonas de elevado estrés hídrico y que amenacen con generar un gran impacto urbano y ambiental. Veremos.