› Desvisadero alcanza a Petro

Cero y van dos, diría el clásico. El problema en el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que ya tuvo un costo: el Departamento de Estado decidió que le retirará la visa porque en un mitin pro-Palestina en Nueva York llamó a los soldados de EU a desobedecer órdenes. “Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”, dijo el colombiano, megáfono en mano. Y no pasó mucho tiempo para que se anunciara que ya no podrá entrar a territorio estadounidense a causa de “sus acciones imprudentes e incendiarias”. Y se aplica lo de cero y van dos porque el fin de semana pasado, en un extraño mensaje pidió ayuda a la Presidenta Claudia Sheinbaum para ubicar a dos músicos colombianos desaparecidos en nuestro país. Según él habían desaparecido en Sonora, dato que era completamente falso y provocó la activación de instituciones en esa entidad. En fin.

› Verdad y justicia en Ayotzinapa

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL Unilateralismo y conmoción en el Caribe

Algo para destacar es el saldo blanco que las autoridades reportaron luego de la marcha para conmemorar los 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. A diferencia de otros años, esta vez la marcha se desarrolló sin incidentes mayores, y fue hasta llegar al Zócalo cuando algunos encapuchados, ajenos a los manifestantes, realizaron pequeños actos vandálicos sin consecuencias graves. Nos comentan que el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el que refrendó su compromiso con lograr “verdad y justicia” sobre los hechos de Iguala, contribuyó al comportamiento civilizado. También fue fundamental el trabajo de concertación que realizó la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, para evitar que los ánimos se desbordaran y se afectara a terceros, como ocurría año con año. Además, el operativo preventivo aplicado por la SSC capitalina fue clave para que la protesta se realizara en forma pacífica. Ahí el dato.

› Disculpa hueca de Garduño

Nos comentan que la disculpa pública ofrecida ayer por el extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por el incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, que costó la vida de 40 migrantes, sonó, por decirlo de algún modo, hueca. Resulta insuficiente para los deudos de las víctimas, nos dicen, la excusa de quien tenía a su cargo la política migratoria de México en el sexenio anterior. En abril, un juez suspendió el proceso penal que enfrentaba Garduño a cambio de la disculpa ofrecida ayer, lo que no dejó satisfechos a colectivos que apoyan a personas en tránsito. Hay quienes recuerdan los tiempos en que había tal ética en el servicio público que las responsabilidades políticas se pagaban, o con ceses fulminantes, o con separaciones voluntarias del cargo, por elemental dignidad. Pero en el caso que nos ocupa, Garduño se mantuvo en su puesto. Y le gustó tanto la silla, que se quedó en ella un tiempo más. Uf.

› Alcalde presume carrazo

Al parecer, a la región del Soconusco, en Chiapas, no han llegado los reiterados llamados de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respecto a la austeridad. Prueba de ello es que el alcalde de Huehuetán, Sixto López Pérez, se placea en una camioneta GMC Sierra Denali, con valor de un millón 858 mil 400 pesos. Los reclamos a través de las redes sociales no se han hecho esperar, pues para muchos resulta ofensivo que el edil presuma un carrazo de lujo en un municipio en donde el 56 por ciento de la población padece pobreza, según el Inegi. Por cierto, López Pérez llegó al cargo postulado por el partido Redes Sociales Progresistas y se afilió a Morena apenas el pasado 6 de julio, cuando aún no se creaba la comisión que revisará perfiles de nuevos afiliados. Don Sixto, piensan varios, es otro más de los que aprovecharon la falta de controles para colarse al guinda, cuyos principios no respeta. Tsss.

› Coordinación institucional

En un hecho que ilustra la eficacia de la coordinación institucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal, detuvieron a ocho integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro y a la extorsión. Labores de inteligencia permitieron ubicar a los generadores de violencia, tres de los cuales eran policías capitalinos, en seguimiento a una denuncia presentada por un ciudadano en abril de este año, quien refirió que fue obligado a subir a una patrulla para luego pasarlo a dos vehículos particulares y exigir a sus familiares un pago por su liberación. Una vez ubicados los responsables, se realizó un operativo, con acciones simultáneas en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio mexiquense de Ecatepec, en las cuales participaron elementos de la Policía capitalina, Ejército, Marina, SSPC y Fiscalía de Edomex, para capturarlos. Para el registro.

› Voltear a ver a los jóvenes

Nos hacen ver que el evento de violencia registrado el pasado lunes en el CCH Sur hizo que representantes de poderes y de diversas instituciones del Estado voltearan a ver hacia los jóvenes y la problemática que enfrentan. Lejos de minimizar los hechos, ayer el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que “perdimos dos jóvenes… no sólo quien perdió la vida, sino el que lo ultimó”. En el foro Modelo Universitario de la UNAM realizado en San Lázaro, el funcionario reconoció la necesidad de estar más cerca de los jóvenes, muchos de los cuales presentan “una condición de soledad”. Un dato relevante es que el interés de los muchachos en el evento rebasó las expectativas, pues en menos de dos días se registraron mil 500, pero sólo había cupo para 350. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció todo el apoyo del Gobierno a la máxima casa de estudios para atacar las causas de los conflictos que enfrentan los jóvenes. Ahí el dato.