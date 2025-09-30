› Zoé propone candidatura

Algo para destacar es el balance que el director general del IMSS, Zoé Robledo, dio sobre la construcción del Sistema de Cuidados, como parte de una política de inclusión laboral. El funcionario señaló que la meta es habilitar mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en todo el país, con una capacidad conjunta de 500 mil lugares para niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. Al participar en el Foro Mundial de la Seguridad Social, que se lleva a cabo en Malasia, Robledo presumió que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores, que consiste en que enfermeras visitan los hogares de las personas para realizarles un chequeo preventivo. Ante delegados de todo el mundo, el titular del Instituto mencionó que la meta es cubrir 11 millones de hogares. Y, aprovechando el viaje, Zoé postuló la candidatura de México para organizar el foro en 2028. Ahí el dato.

› ¿Cambios en Ley de Amparo?

Nos comentan que, al terminar la primera jornada de audiencias sobre la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, algunos participantes abrigaron la esperanza de que sus posturas sean tomadas en cuenta a la hora de dictaminar. Varios especialistas coincidieron en hacer fuertes críticas a la iniciativa, por considerar que limita el acceso a la justicia a los sectores más marginados de la sociedad e inhibe los amparos colectivos. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Javier Corral, dio a entender que la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, será armonizada, con el objetivo de aprobar “una reforma robusta, que continúe garantizando el acceso a la justicia por parte de todos los sectores de la sociedad”. Sin embargo, también hay quienes piensan que no habrá modificaciones o que, en su caso, éstas serán mínimas, pues se tiene la intención de que la enmienda sea aprobada esta misma semana. Veremos.

› Harfuch en San Lázaro

Mucha expectación ha generado la próxima comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Hay mucho interés por conocer cómo le ha hecho la actual administración para lograr contener la incidencia en delitos de alto impacto, en especial los homicidios. Harfuch, nos comentan, representa el extraño caso de un responsable de la seguridad que goza de popularidad entre la ciudadanía en general y cuyo trabajo es reconocido por especialistas en la materia y por políticos de la oposición. Ayer, Harfuch se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, para definir el formato que tendrá la comparecencia, una de las más esperadas, por lo relevante que resulta el proceso de pacificación del país, algo que se ha logrado gracias a una política distinta a la de “abrazos no balazos”. Pendientes.

› No fue desde el Gobierno

Si algo ya quedó claro, nos comentan, es que la información sobre supuestas irregularidades del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, no salió del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo dijo ayer la propia mandataria y lo confirmó, horas después, el senador de Morena. Pero… el legislador mantuvo su posición ambigua, al decir: “No es fuego amigo. ¿De parte de quién?, sí lo sé y lo dije. En su momento lo daré a conocer cuando yo considere políticamente (correcto)”. En cambio, la Jefa del Ejecutivo federal fue bastante clara, al decir que, en caso de hallarse alguna irregularidad, se presentarán los informes ante las instancias correspondientes, como la Secretaría Anticorrupción e incluso, si hay elementos de tipo penal, la Fiscalía General de la República. Y en algo que, seguramente dejó pensando a más de uno, sentenció: “Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias”. Qué tal.

› Van 5 mandos de La Barredora

La captura de Gustavo Botello, alias El Viejón, en Jalisco, representó un doble golpe del Gabinete de Seguridad, pues el presunto delincuente era al mismo tiempo el jefe operativo de La Barredora, con operaciones en el sureste, pero también comandaba una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que cometía delitos de alto impacto en Guanajuato. Con la aprehensión de Botello suman cinco altos mandos de La Barredora detenidos en lo que va del año, incluido el principal líder, Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, y más de 25 sicarios pertenecientes a esta agrupación. El capo asegurado ayer está vinculado a eventos de violencia de gran calado en Guanajuato, como el asalto a un banco, el robo de 10 vehículos de una agencia automotriz, la perforación de ductos para robar combustible, agresiones armadas y amenazas directas a la Guardia Nacional. De ahí la relevancia de su localización y captura, luego de todo un trabajo de inteligencia. Ahí el dato.

› Nuevo chip del PAN

Quien debería estar preocupado, nos dicen, es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues en el adelanto que su similar del PAN, Jorge Romero Herrera, dio ayer sobre lo que será “el nuevo chip” de su partido, no habló de alianzas ni de nada que haya sonado como a tricolor. Romero Herrera fue enfático al decir que, como parte del relanzamiento del blanquiazul, “el trabajo se realizará bajo las costumbres y principios panistas”. Hay quienes tienen muy presente que, tras la debacle del Frente Amplio por México, quedó en evidencia el descontento de muchos panistas por las alianzas que Acción Nacional hizo con el PRD y con el PRI, lo que llevó al desdibujamiento ideológico del primero. Muchos piensan que el relanzamiento del PAN, con la recuperación de sus principios, debe realizarse antes de que las organizaciones de ultraderecha coopten a esa militancia que dejó de sentirse representada por su partido en los últimos años. Atentos.