› Pepín, nuevo terrateniente

Y al que ahora le encontraron que se convirtió en terrateniente en un periodo bastante corto de tiempo es a José Ramiro López Obrador, uno de los hermanos del expresidente López Obrador. Fue el periodista Audelino Macario el que reveló que el político a quien todos conocen como Pepín y que hoy despacha como secretario de Gobierno de Javier May en Tabasco reportó tener entre su patrimonio nada menos y nada más que 13 ranchos que abarcan un total de 600 hectáreas. Se señala en la investigación que ocho de esos terrenos los compró en el sexenio pasado y pagó por ellos 6.9 millones de pesos, pero además lo hizo en efectivo y de contado. “Lo extraño es que en ese período, Pepín sólo tuvo un empleo formal: como Subsecretario de Gobierno con Adán Augusto López y sólo duró 22 meses en el cargo”, refiere el periodista. Así que cuando menos le faltaba a Morena otro escándalo, ahora han aparecido los ranchos de Pepín. Uf.

› Bermúdez, fuera del guinda

Y hablando de Morena y los escándalos que ese partido ha tenido últimamente con militantes tabasqueños, resulta que ayer se dio a conocer que ya se concretó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena de las filas del guinda. Con ello, ha dejado de ser formalmente morenista quien fuera Secretario de Seguridad de la referida entidad y que actualmente se encuentra preso, señalado de ser el líder del grupo delictivo La Barredora. Fue la presidenta del instituto político, Luisa María Alcalde, la que dio a conocer lo anterior. Y también aprovechó, a pregunta de reporteros, para afirmar que no tiene conocimiento de que en las instancias internas de Morena haya alguna denuncia en contra del senador Adán Augusto López. “Hasta al fecha yo no conozco que se haya presentado una queja en la Comisión Nacional de Honestidad”, sostuvo, aunque también recordó que cualquier militante puede acudir a esa instancia si considera que otro se ha desapegado de los estatutos. Ahí el dato.

› Ante el desastre

Y estos días muchas miradas estarán puestas en el desempeño de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en la atención del desastre que provocaron las lluvias en municipios del norte de su entidad, en particular Álamo, Poza Rica, Tuxpan… El jueves, la mandataria estatal subió a sus redes una imagen en la que se le ve sobrevolando zonas que empezaban a sufrir estragos. “La lluvia fue intensa en el norte de Veracruz. Aún continúan zonas inundadas en Álamo y Tantoyuca principalmente. Sobrevolamos Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla donde hay anegamientos sobre la orilla del río, la población está bien. Sigue lloviendo en la Huasteca”, señaló. Horas más tarde se conoció que en Poza Rica la situación era complicada y se difundieron múltiples videos en los que se aprecia a personas tratando de ponerse a salvo. En varios momentos, Nahle difundió videos de zonas en las que estuvo presente. Algunos cuestionamientos se han centrado en si hubo o no suficiente alertamiento del gobierno a la población para evacuar. Sea o no el caso, pendientes.

› Caso Bertoldo: captura relevante

Relevante, nos comentan, la captura del presunto responsable del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. Y es que ese crimen sacudió hace unos días a la Iglesia católica y al estado de Guerrero. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, quien ayer informó: “En seguimiento a labores de investigación en el estado de Guerrero, en una operación encabezada por Fiscalía y Secretaría de Seguridad de Guerrero, en coordinación con las de Defensa, Marina y con la FGR y la Guardia Nacional se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado con el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada”. El pasado 7 de octubre el cura fue hallado sin vida en la carretera federal México-Acapulco, llevaba varios días desaparecido. Ese mismo día la Conferencia del Episcopado condenó los hechos y exigió investigarlos y castigarlos. Quizá en otros momentos la situación habría sido distinta y habría tenido otros derroteros. De ahí la importancia de esta rápida respuesta.

› Golpes de muerte a bancos

Y nos hacen ver que la revocación, ayer, de la licencia de CIBanco por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y el inicio de su proceso de liquidación, es sólo el punto culminante de un proceso de desmantelamiento que inició cuando la institución financiera fue señalada por Estados Unidos de presuntamente haber realizado acciones relacionadas con supuesto lavado en favor del narco. CIBanco, nos cuentan, no era una institución menor. Su operación databa de hace 40 años y llegó a ser de las más representativas en la gestión de fideicomisos, pero el golpe que representó ser señalada por el Departamento del Tesoro fue letal. La caída de CIBanco, de la que, nos comentan, ya sólo quedaba el cascarón, no será la primera. El mismo destino habrán de correr el banco Intercam y la casa de cambio Vector. Desde el pasado 25 de junio, apenas fueron señaladas, las instituciones, nos dicen, tenían sus días contados.

› A un mes del pipazo

Se ha cumplido ya un mes de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia. El saldo hasta el momento es de 31 personas fallecidas. Ayer se conoció el peritaje oficial sobre los hechos, el cual arroja que el exceso de velocidad y la falta de pericia del chofer del vehículo —quien por cierto también falleció— fueron los causantes del accidente. Sin embargo, el avance en el esclarecimiento del caso no ha sido el mismo en la parte de las reparaciones de los daños causados. Hubo familias que perdieron a padres, a madres, a hermanos, a abuelas y, hasta el momento, nos comentan, no han tenido conocimiento de la forma en la que esas pérdidas deberán ser resarcidas. Las historias de las víctimas que no han superado los duelos o incluso algunas de las cuales enfrentan secuelas, son desgarradoras. Aún con el paso de los días no pueden dejarse al olvido. Así que pendientes.