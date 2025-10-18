› ¿Y las anomalías con Ana Guevara?

Y en estos días en los que a partir de denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación se han conocido anomalías que se cometieron en el Conahcyt en la época en que estuvo al frente del mismo la académica María Elena Álvarez-Buylla, nos piden no perder de vista otros casos que han seguido rutas similares, es decir que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República. En particular, nos hacen ver, tienen que ver con irregularidades que se documentaron en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, en los tiempos en los que su titular fue Ana Gabriela Guevara. Sólo en 2024 y lo que va de 2025, nos comentan, han sido presentadas tres denuncias derivadas precisamente de labores de fiscalización. Dos de ellas tienen que ver con recursos ejercidos irregularmente en 2020 que calculan en más de 500 millones. Y a éstas se agregó una más, ahora por problemas en 2019 por unos 60 millones de pesos. Pendientes.

› Cambio en el PAN, ¿superficial o real?

Con la novedad de que este sábado el PAN anunciará su relanzamiento como partido. La plana mayor y la militancia de este partido, hoy encabezados por Jorge Romero, subrayará su posición como un partido “de derecha moderna” y afín al liberalismo económico. Su propósito es desmarcarse de ese amasijo debilitado llamado “oposición” y recuperar ante el electorado una identidad que se fue desdibujando por su proximidad cada vez mayor hacia el PRI, partido del régimen al que combatió desde su origen. Aunque se prevé que se renueven el logo y tal vez sus colores, nos comentan, la gran duda será ver qué tan en serio van dos cosas: la primera, su separación de fuerzas que lo han diluido como alternativa y, la segunda, su apertura de puertas a la gente de a pie, lo cual no significa que Acción Nacional se desideologice, pero sí que le baje varias rayas a la elitización de la membresía, nos hacen ver. Pendientes.

› El incómodo Chema

Con la novedad de que ahora ya nadie quiere asumir la paternidad política de Chema Tapia, quien fuera jefe del Fonden en la época de Peña Nieto y luego buscara ser presidente municipal por la 4T en Querétaro. Ayer Luisa María Alcalde salió a decir que José María no es militante del guinda. “Nosotros ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena”, refirió la dirigente nacional de los guindas, quien pateó a Chema, perdón, pateó el balón hacia su aliado el Partido Verde Ecologista de México del que sí sería integrante. El caso es que apenas hizo la aclaración los del Verde le respondieron en las benditas redes: “En cuanto a las declaraciones de nuestra querida amiga Luisa María Alcalde… únicamente queremos precisar que Tapia no pertenece al Partido Verde”. Que sí fue candidato de la coalición, pero que no milita en el partido del tucán, dijeron.

› Son “chicas” las propiedades, dice Pepín

El que trató de salir al paso ante las críticas por la acelerada compra de múltiples ranchos que hizo en Tabasco, aumentando así su patrimonio, fue el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador. “Tengo esas propiedades porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero las fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”, señaló el funcionario que, de acuerdo con datos de su propia declaración patrimonial posee nada menos y nada más que 13 ranchos, 8 de los cuales adquirió durante el sexenio de su hermano Andrés Manuel y varios de ellos al contado. Dice Pepín que son chicas las propiedades, aunque el periodista Audelino Macario, quien ha seguido de cerca el asunto, refiere que suman más de 200 hectáreas. Ahí nomás.

› Arrancaron las sanciones

Con la novedad de que empezaron a aplicarse sanciones a farmacéuticas que no entregaron medicamentos en los plazos establecidos en contratos firmados con el Gobierno de México. En días pasados se había advertido que las empresas incumplidas que contribuían a generar desabasto recibirían castigos. Ayer, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que hace poco menos de dos semanas despachó el primero de ellos, pues impuso una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses a Loeffler, S.A. de C.V. “La sanción corresponde al incumplimiento del contrato 190214 ME, por no entregar 5 mil envases de la clave 010.000.105.00 en el Centro Nacional de Distribución”. El pasado 3 de octubre, se informó, la sanción le fue notificada a la empresa, pero ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La empresa con eso quedó ya boletinada y además se encuentra registrada en el Directorio de Proveedores.y Contratistas Sancionados. Ahí el dato.

› Agarrón en San Lázaro

Se calentó el cierre del debate previo a la aprobación de la Ley de Ingresos ayer en San Lázaro, nos cuentan. Y es que el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar desde la tribuna, en lo que se tenía previsto como la última participación del debate, retó al priista Rubén Moreira y al panista Federico Döring, a que “vengan aquí”, para luego agregar “para que pidas la palabra” y agregó: “Tú también Margarita, ¿por qué no vienes aquí?”. Los aludidos sin dudarlo se acercaron entonces a la tribuna en un momento en el que los ánimos estaban encendidos. El coordinador del PAN, Elías Lixa, desaprobó que Ramírez Cuéllar lanzara esos desafíos y luego desde su curul recetó: “Sólo un enano político, un insecto minúsculo para la política mexicana, una aberración de parlamentario, un provocador, una basura argumentativa, un estrecho mental, un obtuso de la dignidad, se inscribiría a un debate pidiendo debatir, sabiendo que es el último en la lista”. Aquí no le mandas a nadie, le dijo, antes de motejarlo como Ponchitito. Uf.