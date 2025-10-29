› ¿Fuego amigo en Sader?

Quienes conocen de cerca la entraña del sector agropecuario nos hacen ver que más allá de la escasa capacidad política que ha demostrado el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, para desactivar el conflicto por el precio de garantía del maíz, hay un personaje que ha brillado por su ausencia. Nos dicen que el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, es quien tendría que estar mostrando sus capacidades de operación para entrar a apagar el fuego y cuidar al Gobierno federal. Es sabido que Cota fue el que entró al quite en la crisis de Segalmex —el peor escándalo de corrupción del sexenio pasado—, por lo que se esperaría más de él en estos momentos. ¿O será acaso que, como algunos empiezan a suponer, pretende que estos bloqueos y el desgaste que conllevan terminen quemando a Berdegué para, en una compleja ecuación, pasar a ocupar el despacho de la planta baja de la Sader? Pendientes.

› CDMX amplifica detección de cáncer

Donde se están tomando en serio la atención del cáncer de mama es en el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada. Y es que, se ha informado, este año la Secretaría de Salud local llevará a cabo 48,500 mastografías, estudio necesario para tener una detección oportuna de una de las principales causas de muerte en las mujeres. La cifra no es menor si se toma en cuenta que el año pasado esa misma dependencia realizó 39 mil 700. Sin embargo, se aplica otra medida: el Gobierno de la Ciudad ha invertido en 20 mastógrafos móviles y en 20 fijos con los que ampliará sus capacidad de realizar hasta 250 mil pruebas al año. Aunado a ello es previsible que la oferta se eleve, pues instituciones federales de salud también fortalecerán sus capacidades, como parte de una estrategia presidencial. Brugada ayer destacó que “si queremos realmente reducir los casos, necesitamos garantizar que las mujeres se hagan este examen”. Y por lo pronto ahí está la apuesta.

› De qué lado juega Ramírez

Y hablando de la crisis por los precios de garantía del maíz, nos piden no perder de vista lo que está haciendo o dejando de hacer un funcionario clave: el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez, a quien ubican por mantener una muy buena relación con los llamados “coyotes del maíz” en el bajío. Y es que aunque se dice que en las movilizaciones se lleva la voz de pequeños productores, se conoce que en la práctica éstos entregan su cosecha a los acopiadores —y ahora lo harían con base en cálculos actuales por montos que van de los 4 mil 800 a los 5 mil pesos—, con lo que éstos al final se terminarían quedando con el diferencial de precio que pelean quienes han estado empujando los bloqueos carreteros. Por cierto, y sólo para dimensionar: un programa emergente con un diferencial de precio de 2 mil pesos para 6 millones de toneladas de maíz para pequeños y medianos productores costaría 12,000 millones de pesos. ¿De qué lado juega Ramírez?, se preguntan en el Gobierno federal en estos días convulsos.

› “Las batichicas”

Vaya escena, nos hacen ver, la que protagonizaron el lunes pasado las diputadas morenistas Gabriela Jiménez y Jessica Saiden durante la conferencia en San Lázaro del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch —a quien no pocos llaman Batman—. Y es que resulta que la primera, quien es vicecoordinadora de los guindas, intentó ocupar su lugar a la izquierda del funcionario —del otro lado, el derecho, estaba el coordinador, Ricardo Monreal— pues, se ha dicho, así lo establece el protocolo. Pero resulta que la segunda, presidenta de la Comisión de Seguridad ya se había plantado ahí. Así que cuando Gabriela le pidió que le hiciera un campito, Jessica nomás se movió ¡un par de centímetros!, un espacio donde no cabía ni un alfiler. Para no verse mal, Gabriela regresó a donde el zacatecano. Ayer este último las reunió y las llamó “batichicas”, como para disipar con humor la tensión que un día antes entre ellas echaba chispas. Uf.

› Deshojando la margarita con los bloqueos

La buena: el megacierre que paralizaría a la Ciudad de México este miércoles, ya no será. La mala, quizá el megacierre no sea, pero puede que esa cita de los capitalinos con el caos al final sí ocurra, pues, nos dicen, aunque anoche la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) decidió dar un respiro, otra agrupación del gremio, junto a unos cuantos comerciantes descontentos del Edomex, no ha quitado el dedo del renglón. Los primeros se quedaron un poco quietos tras una mesa de negociaciones encaminada a alcanzar “una tarifa digna”, pero los segundos, identificados como Comerciantes y Transportistas del Estado de México, han dicho que lo suyo no sólo es la cuestión del precio del pasaje sino el hostigamiento por parte de la autoridad. Y si bien prometieron que su movilización será pacífica y organizada, vaya a saber si aquello haga igual de pacífico nuestro andar por las principales arterias de la CDMX, pues aspiran a llegar a Palacio. Ni modo, a estar atentos.

› Harakiri a su home office

Y hablando de cosas que pasan en la Cámara de Diputados, nos comentan que los legisladores del partido guinda no están nada felices con aquello de ir diario a trabajar. Las muecas y los refunfuños llegaron directo al líder de la tribu, Ricardo Monreal, quien no tuvo más remedio que apretarles el cinturón y hacerles ver que han sido ellos y sus reprochables conductas los que orillaron a que todo México los tenga en la mira. “Lo siento compañeros, pero éste es un acuerdo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri”, les dijo el coordinador parlamentario, en referencia al famoso ritual de suicidio japonés en este caso reflejado en partidos de pádel y bailongos con la Santanera. Aunque, nos hacen ver quienes siguen de cerca el acontecer en la llamada Cámara baja, a los legisladores del oficialismo les faltó lo que les sobraba a las culturas ancestrales niponas, que practicaban el harakiri por honor, no por descaro. Uf.