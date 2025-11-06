› Se aplican al Plan Michoacán

Y nos piden no perder de vista que el Gobierno federal está dando señales de que el Plan Michoacán va en serio y, nos comentan, no será un cartucho mediático para atemperar una crisis. Apenas el martes pasado la Presidenta Sheinbaum encabezó reuniones y asignó tareas a funcionarios. Varios subsecretarios recibieron encomiendas, según se supo. Ayer la mandataria habló con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que agradeció la iniciativa presidencial. Y no sólo eso, más tarde se conoció del encuentro que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el mandatario estatal y 59 presidentes municipales de Michoacán. El propósito, estableció la funcionaria, acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia. De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ahí el dato.

› Queman al junior en Sonora

Comentan en el norte que el desierto sonorense nunca había estado tan callado y es que, dicen, hasta el viento se apagó ante el silencio que han guardado el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño y el heredero de su corona, Alfonso Durazo Chávez, sobre las informaciones que apuntan a que las autoridades de Estados Unidos a este último le revocaron la visa, como lo han hecho con un montón de políticos mexicanos que despiertan sospechas por negocios que no son del agrado de diversas instancias de justicia del país vecino. Las versiones apuntan a que Durazo hijo estaría relacionado con una red de empresas que están en la mira de Washington por su presunto involucramiento con otras a las que asocian con robo y tráfico de hidrocarburos, o como se le ha llamado a últimas fechas, huachicol fiscal. Habrá que estar pendientes de una confirmación o en su caso de que se desmienta lo que se ha conocido al momento.

› Y acusan corrupción y negligencia

Y hablando de Sonora, fue en Hermosillo donde ayer decenas de ciudadanos marcharon para acusar que, detrás de la explosión en la tienda Waldo’s, en la cual 23 personas perdieron la vida, hay corrupción y negligencia. Por ello exigieron que la fiscalía estatal dé a conocer los nombres de los responsables y se haga justicia. En la entidad, nos comentan, sigue vivo el recuerdo del caso de la Guardería ABC, de ahí que padres de menores que fueron víctimas mortales de esa tragedia hicieron acto de presencia en la manifestación. Por lo pronto, el gobernador ayer anunció que solicitó al coordinador de Protección Civil, Armando Castañeda, separarse del cargo “por el tiempo que dure la investigación… con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte”. Su decisión se dio cuatro días después de la explosión. Por lo pronto, se le complica la gestión a Durazo Montaño quien, se dice, fantasea con verse como futuro secretario de Gobernación del gabinete federal y ya había iniciado una autocampaña para alcanzar su sueño.

› Duarte busca libertad anticipada

Se dice que recordar es vivir, aunque, nos aseguran, ningún veracruzano querría revivir aquellos capítulos en los que Javier Duarte era gobernador. ¿Qué ha sido de él? Bueno, pues resulta que quien popularizara en su momento la frase: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia” solicitó el beneficio de la libertad anticipada. Al exmandatario estatal le parece que ya fueron suficientes más de tres mil días de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Nos explican que el exgobernador logró que su pedimento sea analizado en una audiencia que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, tan pronto como la siguiente semana, donde, en una de ésas pudiera pasar que recupere su libertad. El dato es que Duarte ha cumplido con el 95% de su sentencia y superado acusaciones por otros delitos, por lo que a juicio de su defensa tendría derecho a la libertad anticipada. ¿Se la darán? Pendientes.

› La visión de Piña

Como una “tormenta perfecta” definió la ministra en retiro Norma Piña, el proceso por el cual se terminó modificando la estructura del Poder Judicial. Quien presidiera la última Corte de la era pasada reapareció en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde reiteró que la decisión relacionada con la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso fue lo que precipitó en un corto periodo de tiempo las acciones que llevaron a reajustar el Poder Judicial. Esto último a pesar de que “hicimos todo lo que podíamos haber hecho” y no sólo algunos ministros, sino también magistrados y jueces, anotó. “No fuimos sólo los ministros los que tomamos cierta actitud de defender la Constitución. Fueron jueces y magistrados federales los que lo hicieron y tan es así que mundialmente han sido muy pocas las veces que ha salido la sociedad a acompañar al Poder Judicial Federal”. Piña, quien ha vuelto a ser voz crítica hacia la reforma, ve lejana la posibilidad de que se logre recuperar la independencia judicial.

› San Lázaro caliente y trasnochador

Se bromea en San Lázaro que ahora la NASA ya quiere reclutar a nuestros diputados, porque han demostrado una capacidad única de estirar el tiempo. Así lo hicieron ayer, durante la aprobación en lo particular del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026; y es que aún cuando tenían que desahogar casi 2 mil reservas, alargaron el tiempo con el único fin de darse con todo. En ese intercambio, por ejemplo, el diputado del PRI, Rubén Moreira, acusó a los morenistas de asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras las guindas contratacaban a la oposición con el grito de “carroñeros”. También deslumbró una lona monumental en la que panistas y tricolores acusaban a la dirigente morenista Luisa Alcalde y al diputado Arturo Ávila de vacacionar en un momento de crisis y asesinatos en México. “Mientras esta pareja de cínicos y corruptos pasean en la playa, asesinan a los mexicanos”, se leyó por un buen tiempo, hasta que una tregua logró reanudar el debate. Uf.