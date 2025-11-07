› La violencia del Padre Pistolas

¿Qué no fue la Iglesia la que hace unos días, tras el asesinato de Carlos Manzo, aseguró que todos los mexicanos somos responsables de construir la paz? Porque, nos dicen, parece que ese mensaje no le llegó a Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas, quien acaba de amenazar a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, con “partirle la madre”. Y todo porque el cura se opone al proyecto del Acueducto Solís-León que tiene apoyo federal y estatal para suministrar agua a cuatro municipios de la entidad. Es sabido que el sacerdote al pronunciar sus homilías lanza más ajos y cebollas que bendiciones. Así que justo en un momento en el que las miradas están puestas sobre casos de violencia contra mujeres, voces relevantes han salido a expresar su solidaridad a Libia, entre ellos la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, o el dirigente del albiazul, Jorge Romero. ¿La jerarquía católica cuándo? Uf.

› “Bravo, Claudia Sheinbaum”

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El pasado

Con la novedad que el popular músico y activista Roger Waters subió a sus redes un mensaje de apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la decisión de concederle asilo a quien fuera la primera ministra de Perú durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Al cofundador de la legendaria banda Pink Floyd se le ve decir en un video en Instagram: “Bravo, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Bravo por dar asilo político a Betssy Chávez. Betssy Chávez que debería ser la ministra del Perú en este momento. Y lo sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país. Así que muchas gracias”. El arropo de Waters quien tiene 1.4 millones de seguidores en esa red —y, nos recuerdan, no es el primero— cae bien a la Presidenta, porque se ha dado el mismo día en el que el Congreso de Perú decidió declararla persona non grata en un intento por escalar el conflicto.

› Buen paso de Fibra Next

Así que Fibra Next, considerada la nueva joya del sector inmobiliario industrial, no perdió tiempo después de su debut en la bolsa y apenas unos días después anunció un follow-on por 10,000 millones de pesos. La movida, nos cuentan, no es menor. Y es que en medio del auge del nearshoring, cuando México se está convirtiendo en la fábrica más atractiva del continente, Fibra Next se posiciona en el corazón del nuevo mapa industrial de Norteamérica. Y lo hace con una estrategia, nos dicen, muy bien pensada: naves modernas, eficientes y sostenibles, colocadas en los corredores logísticos más codiciados del país. Fibra Next nació con 8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable y ya tiene la mira puesta en crecer a 22 millones de metros cuadrados en el mediano plazo. En un mercado donde la demanda de espacios industriales sigue al alza, ese tamaño y ambición la colocan como la apuesta más seria del sector. Pendientes.

› Inspiración en otras latitudes

Y hablando de la popularidad que goza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos comentan que ésta no deja de traspasar nuestras fronteras. Varias personalidades del cine hollywoodense —Jessica Chastain, Viola Davis, Jamie Lee Curtis y Fran Drescher— ya han expresado su admiración por la mandataria. A ellas, nos dicen, se sumó quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York, cuya histórica elección, por cierto, no sonó muy bien en la Casa Blanca. Ayer, a propósito del reciente triunfo de Zohran Mamdani, medios rescataron las declaraciones que el político estadounidense de origen ugandés ha hecho sobre Sheinbaum, cuyo gobierno considera un “modelo cercano a la gente y comprometido con las causas sociales”.… “Necesitamos más líderes como Claudia Sheinbaum”, dijo, por ejemplo, en un mitin el hombre que, cabe señalar, también ha recibido un gran espaldarazo de mexicanos y latinos allá.

› Feliz con el recorte

Tarde se le hacía a la ministra Lenia Batres, nos comentan, para que quedara aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año para así aplaudir el millonario recorte que sufrió el Poder Judicial. Sí, ahí donde ella trabaja y donde, por cierto, se acusa un fuerte rezago en la resolución de asuntos que no se ve para cuándo se terminará. Nos cuentan que a la ministra, envuelta en el pasado en controversias, como la de que se movía en un camionetón medio fifí, entre otras, le llovió fuerte la víspera, luego de que se difundieran videos en los que se ve repartiendo aparentemente chicles durante la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque más ruido han hecho las imágenes en las que se le ve con los ojos entre cerrados, como a punto de ceder a los llamados de Morfeo. Uf.

› Critican iniciativa morenista

Y han sido los diputados del PRI los que han puesto el grito en el cielo tras conocerse una propuesta del grupo parlamentario de Morena, para modificar la fecha en la que se realizaría la consulta de revocación de mandato presidencial para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027. La enmienda, se ha señalado, plantea modificar el artículo 35 constitucional y quienes conocen del acontecer legislativo nos aseguran que levantará mucha controversia, pues dicen que “meterá” a la mandataria —con sus amplios niveles de aprobación— a la contienda electoral. Se ha dicho que se tiene prevista su aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del morenista Leonel Godoy, el próximo lunes. “¡Todo el mismo día!.. Bola rápida de Morena… El miedo a perder la intermedia… Se vota el próximo lunes... la dictadura que viene”, publicó el coordinador de los tricolores, Rubén Moreira.