› Nueva etapa México-Francia

Relevante, nos hacen ver, la imagen de ayer en la que se saludan la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de Francia, Emmanuel Macron. No se había dado un encuentro entre los jefes de Estado de las dos naciones en la era de la 4T. La última vez que un presidente francés —Francois Hollande— estuvo en México fue en el sexenio de Enrique Peña, y sirvió para darle la vuelta a la página del desencuentro que se dio por el caso Cassez. Para bien, nos hacen ver, la visita de ayer da cuenta de que Sheinbaum tiene una visión más amplia de lo que debe ser la política exterior —su antecesor decía que “la mejor política exterior es la interior”— y sobre las puertas y ventanas que se abren con su adecuada ejecución. Por lo pronto, los acuerdos firmados ayer versan sobre cooperación y proximidad en materia cultural, científica, educativa y ambiental. Y tras el encuentro se recordó que en 2026 México renovará el tratado comercial con Europa.

Reaccionó la Iglesia, nos comentan, a la amenaza que profirió Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas, contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. “La CEM expresa su profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres… reafirmamos que no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”. El tal Padre Pistolas había amenazado literalmente con partirle la mad… a la mandataria estatal por apoyar un proyecto hidráulico. Aunque nos comentan que todo parece indicar que el regaño al cura le entró por una oreja y le salió por la otra, pues aunque le pidieron reflejar en sus palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, él prefirió justificar su amago y reiterar expresiones misóginas. No hay forma con ese sacerdote.

› Salud mental, otros datos

Finalmente se aprobó esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, pero los gritos y sombrerazos que hubo en la Cámara de Diputados no dejaron ver los ajustes de gasto que serán importantes. Es el caso de la salud mental, donde habrá una merma de 90.9 millones de pesos, respecto al año pasado, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Si éstos se suman a los 470 millones de pesos recortados este año, entonces el ajuste aumenta a 561 millones. Ayer, en el programa Al mediodía con Solórzano, que se transmite en el Canal de Youtube de La Razón, Judith Senyasen, de la organización que realizó el análisis, dio cuenta de que la reducción se da a pesar de que no se han podido recuperar los niveles de atención que se tenía antes de la pandemia. Con frecuencia la realidad nos manda mensajes de que la salud mental es uno de los problemas más importantes en la actualidad, sin embargo, todo indica que los diputados tuvieron otros datos.

› Jerí escala el choque

Y el que sigue escalando el choque con México es el gobierno de Perú, actualmente encabezado por José Enrique Jerí, que ahora, según se informó, buscará que se modifique la Convención de Caracas de 1954 para ajustar los términos en los que se concede el asilo. Y es que a su parecer “en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando delitos comunes como casos de persecución política”. El caso es que el salvoconducto solicitado por México para la salida de Betssy Chávez, quien fuera primera ministra en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, actualmente preso y con quien tiene cercanía la 4T, ha quedado en suspenso. Apenas esta semana el Congreso de ese país declaró a la Presidenta Sheinbaum persona non grata. En Perú, del año 2000 a la fecha ha habido ya 11 presidentes. La penúltima fue Dina Boluarte, quien fue destituida, y quien por cierto también se peleó con México. Uf.

› El Movimiento del Sombrero y el 2027

Así que el Movimiento del Sombrero, cuyo liderazgo ha asumido Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, dio cuenta ayer de una decisión con la que busca tener impacto en las elecciones de 2027, año en el que se renovará el Congreso federal, pero, nos recuerdan, también la gubernatura de Michoacán. “Quienes mataron a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manzo”, señalo ayer la también nueva presidenta municipal de Uruapan. Miles marcharon ayer para exigir justicia en el caso del edil asesinado el sábado pasado. Quiroz encendió los ánimos ayer cuando dijo que la visita que realizó a Palacio Nacional no fue para doblar las manos sino para exigir justicia. “Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio”, declaró la alcaldesa. Pendientes.

› Sigue dando la Estafa Maestra

No está cerrado el asunto de la Estafa Maestra, el entramado que permitió que se desviaran millones y millones de pesos del erario a través de instituciones de educación superior hace dos sexenios. Y es que ayer se informó que fue detenido en el municipio de Cuautla Jesús Alejandro Vera, quien fuera rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una de las instituciones señaladas por la triangulación irregular de fondos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Vera tenía una orden de aprehensión vigente desde el año 2018 y hasta la Fiscalía Anticorrupción de la entidad había emitido una ficha en la que ofrecía el equivalente a 110 UMAS por información útil, veraz y oportuna para su localización y captura. De acuerdo con lo informado el detenido sería trasladado al penal Centro de Readaptación Social del Altiplano. Ahí el dato.