› Golpe a casinos

Relevante, nos comentan, el golpe que dio ayer la Secretaría de Hacienda vía la UIF en conjunto con el Gabinete federal de seguridad, al descubrir y bloquear a 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y usaban plataformas digitales no supervisadas. Los centros de apuestas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. De acuerdo con lo informado, incluso realizaron transferencias millonarias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Y no sólo eso, sino que también movían dinero a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional. Entre quienes llevaban a cabo las transacciones había amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes a cambio de un porcentaje movían el recurso a los verdaderos dueños. Uf.

› Festejo de Economía, Profeco y Lotenal

Con la novedad de que en la Procuraduría Federal del Consumidor están de plácemes, porque su Revista del Consumidor está cumpliendo nada menos y nada más que 49 años. ¿Quién no ha ocupado alguna vez esa publicación que puntualmente revisa si los productos que están a la venta realmente contienen lo que afirman tener o cumplen lo que prometen? o ¿a quién no le ha ayudado en alguna ocasión sus comparativos de precios? El caso es que para celebrar el aniversario de esa publicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, e Iván Escalante, titular de la Profeco, develaron un boleto conmemorativo de la Lotería Nacional —el del sorteo superior número 2865—. El primero destacó la utilidad social de la publicación y el segundo la historia de la misma. Lo hicieron acompañados de la titular de Lotenal, Olivia Salomón, quien destacó que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas. Nos dicen, por cierto, que las series y cachitos ya están a la venta. Ahí el dato.

› De todos modos, a marchar

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer planteó, en la víspera que la CNTE realice una protesta de dos días en la que tiene previsto desquiciar la ciudad, un panorama sobre la atención que se ha venido dando a las demandas del magisterio. Y no es poco, nos hacen ver: se les dio el aumento de 10%, se congeló la edad de jubilación para los hombres en 58 años y de las mujeres en 56 y se han hecho reducciones de intereses y quitas de deudas a los docentes que tienen créditos del Fovissste. Además, porque no les gustaba, se tumbó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. En lo que va del sexenio, se han efectuado 22 mesas de trabajo y en al menos 10 ocasiones los maestros han hablado directamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El caso es que, con todo y lo anterior la CNTE mantiene su amenaza de movilización los días 13 y 14. El Gobierno ofrece mantener el diálogo, pero todo parece indicar que apretando a los ciudadanos la Coordinadora buscará obtener más.

› Unidad en el CCE

Con la novedad de que el organismo cúpula de la iniciativa privada en el país, el Consejo Coordinador Empresarial, ha determinado que su futuro presidente sea el empresario José Medina Mora, quien a mediados de diciembre entrará en relevo de Francisco Cervantes. Y es que luego de que se cerrara el plazo para el registro de postulaciones, se dio cuenta de que el expresidente de la Coparmex quedó como candidato de unidad. “Durante este proceso se registró únicamente la candidatura del doctor José Medina Mora Icaza, quien fue propuesto como candidato de unidad para encabezar el CCE en el próximo periodo institucional”, confirmó ayer el organismo. Nos hacen ver que esa determinación manda el mensaje de que los grandes capitales nacionales han cerrado filas de cara a momentos relevantes, el más relevante, la próxima negociación del T-MEC. Medina Mora ha sido crítico, por ejemplo, de la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Pero también ha estado cercano a los asuntos que lleva la Secretaría de Economía.

› La espera de Duarte

El que, cuentan, tuvo que tomarse bien en serio su propia máxima, esa que habla de la “paciencia, prudencia, verbal contingencia...”, fue el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ayer estuvo cerca de acariciar la libertad, con todo y las acusaciones por corrupción, desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por las cuales ha cumplido casi toda su sentencia. A Duarte parecía sonreírle el destino cuando la audiencia para resolver su libertad anticipada “por buena conducta” se adelantaba. Nos dicen que pasaron nueve largas horas mientras se desahogaban los argumentos hasta que... la parte acusadora, la FGR, pidió un nuevo aplazamiento para tener la oportunidad de citar a seis testigos, con los que pretende demostrar que dejar libre al exmandatario, aun cuando ya le falta poquito para cumplir su condena, sería una afrenta para la justicia mexicana. La nueva fecha que sería definitoria es el 19 de noviembre. Pendientes.

› Aluvión de protestas

Y hablando de marchas, nos comentan que será mejor que en los próximos días tome usted las debidas providencias porque la Ciudad de México estará cercada no por uno, sino por al menos cinco gremios o agrupaciones que reclamarán que el Gobierno atienda sus demandas. Además de los maestros, andarán por acá productores de maíz que siguen rechazando el acuerdo al que llegó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, con algunos gobiernos del Bajío alrededor del precio de la tonelada del grano; a ellos, nos dicen, se agregarán transportistas y a ellos, a su vez, también se adhieren productores de caña, igual de inconformes con el titular del Agro (a quien, se informó ayer, dieron portazo en su dependencia con tal de conseguir una audiencia). Y aquí no terminan las movilizaciones, pues se espera, además, que la denominada Generación Z se haga presente en esta miscelánea de movilizaciones ya rumbo al fin de semana en medio del Buen fin. ¡Uf!